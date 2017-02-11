Действующая модель регулирования микрозаймов не приводит к снижению ставок и не защищает клиентов, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин. Об этом он сказал на конференции «Рынок финансовых услуг: как защитить права потребителя?», состоявшейся в агентстве «Россия сегодня».

«Модель регулирования, действующая в отношении микрозаймов, не приводит к снижению ставок и не защищает клиентов этих компаний. Причина состоит в том, что, взяв кредит под 800% годовых, почти треть заемщиков не гасит кредит в оговоренный срок», — подчеркнул Янин.

Он добавил, что из-за таких «безумных, диких ставок» треть заемщиков идет на дефолт или на пролонгацию. «Это абсолютно неприемлемо. Эти ставки в сто раз выше инфляции, и, по мнению экспертов, они являются запредельными и недопустимыми», — отметил представитель КонфОП.



Янин также высказал мнение, что процедура банкротства физлиц должна быть упрощена: нужно снизить сумму сборов и ускорить сам процесс процедуры банкротства. Это должно произойти в 2017 году.