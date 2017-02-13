ЦБ установил официальные курсы валют на 14 февраля. Курс доллара понизился на 78,38 копейки, составив 58,0619 рубля (58,8457 с 11 февраля). Курс евро уменьшился на 91,62 копейки, до 61,7662 рубля (62,6824 с 11 февраля).

Рубль демонстрирует существенное укрепление на фоне сильной нефти, отмечает главный аналитик Нордеа Банка Ольга Лапшина. Она уточняет, что существенный оптимизм на рынок нефти принесли последние данные о выполнении странами ОПЕК соглашения по ограничению добычи.

«Мы предполагаем, что дальнейшая динамика рубля будет в существенной мере зависеть от нефти. Если нефть сможет закрепиться на уровнях 56–57 долларов за баррель или выше, то текущие уровни рубля имеют шансы оказаться устойчивыми», — комментирует эксперт.

Судя по ситуации на рынке, рублю сейчас ничего не угрожает, считает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. По крайней мере до того момента, как новости из США вновь не повлияют на нефтяные цены, уточняет он.

«Интервенции ЦБ в интересах Минфина, которые неожиданно оказались «засекреченными», не влияют на рынок прямо, а только поддерживают ослабление в определенные периоды. И вряд ли ситуация изменится», — комментирует банкир. Он пояснил, что действия ЦБ просто будут усиливать падение в случае общего ослабления валюты. Произойти это может в любой момент, говорит Люшин, учитывая сигналы о росте запасов и добычи нефти в США.





Курс доллара ушел ниже 58 рублей впервые с июля 2015 года Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник составил на 10:12 мск 57,96 рубля, курс евро опустился до 61,71 рубля, следует из данных на сайте биржи.

Лапшина также указывает на последний обзор аналитиков ЦБ, которые пишут об исчерпании позитивного влияния курса рубля на инфляцию. По мнению экспертов регулятора, дезинфляционный эффект от укрепления рубля близок к своему завершению. В связи с этим аналитик Нордеа Банка опасается, что текущее укрепление рубля может быть временным и далее в течение года будет наблюдаться более слабый рубль.