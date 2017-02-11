В 2016 году просроченная задолженность свыше 30 дней по автокредитам выросла на 6,7% (или на 6,5 млрд рублей) и по состоянию на 1 января 2017 года достигла 102,4 млрд рублей (на 1 января 2016 года — 95,9 млрд). При этом общий объем действующих автокредитов на 1 января 2017 года составил 1,02 трлн рублей, сократившись за год на 6,5% (или 70 млрд, на 1 января 2016-го объем равнялся 1,09 трлн рублей). Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Таким образом, доля просрочки в этом сегменте розничного кредитования к общему объему портфеля автокредитов на начало текущего года составила 10,1%, увеличившись за год на 1,3 процентного пункта (на 1 января 2016-го — 8,8%).

Самая высокая динамика роста доли просроченной задолженности к общему объему действующих автокредитов отмечена в Республике Алтай (+7,8 п. п.), Ненецком автономном округе (+7,6 п. п.) и Тверской области (+6,1 п. п.). В то же время в ряде регионов доля просрочки в портфеле автокредитов снизилась. Самое серьезное снижение продемонстрировали Чеченская Республика (-7,4 п. п.), Республика Ингушетия (-3,4 п. п.) и Республика Адыгея (-1,7 п. п.).

«В 2016 году в сегменте автокредитов наметилось оживление: выдача автокредитов выросла по сравнению с предыдущим годом, растет и их доля в структуре авторынка, — комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — Вместе с тем качество автокредитов продолжает ухудшаться: уровень просрочки превысил 10%. Тем не менее в этом сегменте розничного кредитования рост просроченной задолженности не является столь масштабным, и ситуация здесь значительно лучше, чем в необеспеченном кредитовании. Важно, что новые данные и решения НБКИ позволяют кредиторам проводить детализированную оценку риск-профиля заемщиков и управлять рисками. Если говорить о факторах, продолжающих сдерживать развитие автокредитования, то, по нашему мнению, главным из них по-прежнему остается снижение реальных доходов населения».

