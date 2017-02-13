Совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики создадут при председателе Госдумы, заявил спикер ГД Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в город Иннополис в Татарстане.



Иннополис — строящийся город в Татарстане, который находится в 30 км от Казани. Сейчас продолжается развитие инфраструктуры города, которая включает в себя федеральный университет, особую экономическую зону, технопарк, спортивный комплекс.

«Первый совет, который после консультаций с коллегами мы решили создать, — это совет по законодательному обеспечению развития цифровой экономики», — заявил Володин.

Он добавил, что в этом совете будут работать ведущие эксперты IT-отрасли, «чтобы текущие задачи качественно решать».

Ранее, работая первым заместителем руководителя администрации президента России, Володин курировал вопросы развития IT и интернет-отрасли, регулярно встречался с ее представителями.