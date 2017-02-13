На торгах Московской биржи в понедельник обыкновенные акции «Соллерс» подорожали до 637 рублей за бумагу (плюс 5,12% по состоянию на 16:37 мск). Максимальная цена акции достигала 645 рублей. Также в лидерах привилегированные акции «АвтоВАЗа» — по состоянию на 16:42 мск они торгуются по цене 6,76 рубля за бумагу (плюс 4,08%). Максимальная цена бумаги составила 7,1 рубля.



И «Соллерс», и «АвтоВАЗ» входят в расчет отраслевого индекса машиностроения Московской биржи. С начала года он прибавил 9,72% — больше выросли только индекс энергетики (плюс 9,91%) и индекс транспорта (плюс 12,1%).

В целом на российском фондовом рынке явно чувствуется желание ряда инвесторов зафиксировать прибыль, отметил аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. «Под давлением оказались преимущественно индексные бумаги, где доля иностранцев наиболее высокая: Сбербанк, «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ». Отдельная история — это «Газпром», упавший еще сильнее на фоне снижения доли в глобальном индексе», — сказал он. По словам Шенка, продажи носят технический характер, его долю в портфелях вынужденно сокращают «индексные» фонды, которые по инвестиционной декларации должны придерживаться структуры индекса.

К 17:18 мск обыкновенные акции Сбербанка потеряли в цене 1% (164,5 рубля за бумагу), акции «Роснефти» прибавили 0,58% (379,8 рубля за бумагу), акции «ЛУКОЙЛа» подешевели на 0,28% (3 236,5 рубля за бумагу). Акции «Газпрома» потеряли в цене 0,09% (140,4 рубля за бумагу).