Торги акциями на Московской бирже закрылись разнонаправленно. Так, индекс ММВБ понизился на 0,03% до 2 161,49 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,77% до 1 173,17 пункта.



Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,55%. Бумаги Сбербанка подешевели на 0,69%, «Газпрома» — на 0,06%, ВТБ — на 1,05%, Московской биржи — на 1%.

«В понедельник фондовый индекс ММВБ плавно снижался. Под занавес торгов рублевый индикатор рынка акций находится недалеко от значимого уровня поддержки 2 150 пунктов», — говорит ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова.