В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело в отношении руководителя кредитно-потребительского кооператива и микрофинансовой организации по факту мошенничества на 238 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Фигуранту — местному жителю Константину Пилипилиади, в отношении которого прокурор Пятигорска утвердил обвинительное заключение, — инкриминируется мошенничество. По версии следствия, Пилипилиади, являвшийся в период с апреля 2013 года по декабрь 2014-го генеральным директором кредитно-потребительского кооператива «Орбита» и микрофинансовой организации «Орбита», «с целью хищения чужого имущества путем обмана заключил более 400 договоров».

Согласно документам, пайщики передали в кредитные учреждения личные сбережения. За пользование денежными средствами КПК должен был производить компенсационные выплаты. Плата за использование денежных средств предусматривалась в размере от 18% до 35,7% годовых.

Однако взятые на себя обязательства Пилипилиади не выполнил, а денежные средства пайщиков в размере более 237,8 млн рублей похитил, указывают правоохранители.



После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Пятигорский городской суд для рассмотрения по существу.

