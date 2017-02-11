ВТБ 24 полностью восстановил после возникших технических проблем работоспособность своих систем, сообщили порталу Банки.ру в пресс-службе кредитной организации.
«Работоспособность систем ВТБ 24 восстановлена. Функционал карт доступен в полном объеме», — сказали в пресс-службе.
Ранее отмечалось, что в Санкт-Петербурге у пользователей пластиковых карт ВТБ 24 возникли сложности с обслуживанием. «Действительно, по техническим причинам у незначительного числа клиентов ВТБ 24 возникли трудности с обслуживанием карт», — сообщили в пресс-службе финучреждения.
У пользователей пластиковых карт ВТБ 24 в Санкт-Петербурге возникли сложности с обслуживанием, сообщает RNS.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 3 148,75 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 295,76 млрд, кредитный портфель — 1 827,16 млрд, обязательства перед населением — 2 103,52 млрд.