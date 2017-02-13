«Многофункциональные банковские офисы» (проект Геобанка, в рамках которого в одном банковском отделении предлагаются услуги разных банков-партнеров) сообщают о новом партнере: банке «Ренессанс Кредит». Теперь его кредит на потребительские цели можно оформить в любом отделении сети.

Минимальная сумма займа составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. При этом в многофункциональных офисах можно будет не только оформить ссуду от «Ренессанс Кредита», но и получить сумму наличными. «Решение о выдаче средств банк-партнер принимает в кратчайшие сроки. Клиенту для получения решения достаточно просто предъявить паспорт», — подчеркивают в Геобанке.



Там уточняют, что на февраль 2017 года сеть многофункциональных банковских офисов насчитывает 76 отделений, которые находятся в Москве, Московской и Тульской областях. Помимо продуктов банков-партнеров МБО предлагают населению и собственные услуги: прием любых платежей, обмен валюты, денежные переводы.

​Геобанк заявил о планах по созданию банковского ретейлера Столичный Геобанк планирует создать сеть многофункциональных банковских офисов, в которых будет предлагать продукты банков-партнеров. Об этом Банки.ру рассказал председатель правления Геобанка Михаил Сахин.



Геобанк ООО «КБ «Геобанк» — небольшой по размеру активов столичный банк, активно развивающий розничный сегмент. Ключевые направления деятельности — обслуживание клиентов, проведение расчетных и валютообменных операций. Базовым источником фондирования выступает собственный капитал (54,6%). На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Александр Шмыркин (22,35%), члены совета директоров Андрей Ремизов (19,56%) и Ирина Булгакова (13,39%), Станислав Шеловских, Дмитрий Корженков (по 9,67%), Виталий Феденко (8,23%), Дмитрий Шамлов (7,62%), Алексей Селенских (7,45%), Виктория Богачевская (2,06%).



По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 0,64 млрд рублей (546-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,34 млрд, кредитный портфель — 0,05 млрд, обязательства перед населением — 0,01 млрд.