«Многофункциональные банковские офисы» (проект Геобанка, в рамках которого в одном банковском отделении предлагаются услуги разных банков-партнеров) сообщают о новом партнере: банке «Ренессанс Кредит». Теперь его кредит на потребительские цели можно оформить в любом отделении сети.
Минимальная сумма займа составляет 30 тыс. рублей, максимальная — 500 тыс. При этом в многофункциональных офисах можно будет не только оформить ссуду от «Ренессанс Кредита», но и получить сумму наличными. «Решение о выдаче средств банк-партнер принимает в кратчайшие сроки. Клиенту для получения решения достаточно просто предъявить паспорт», — подчеркивают в Геобанке.
Там уточняют, что на февраль 2017 года сеть многофункциональных банковских офисов насчитывает 76 отделений, которые находятся в Москве, Московской и Тульской областях. Помимо продуктов банков-партнеров МБО предлагают населению и собственные услуги: прием любых платежей, обмен валюты, денежные переводы.
Столичный Геобанк планирует создать сеть многофункциональных банковских офисов, в которых будет предлагать продукты банков-партнеров. Об этом Банки.ру рассказал председатель правления Геобанка Михаил Сахин.
ООО «КБ «Геобанк» — небольшой по размеру активов столичный банк, активно развивающий розничный сегмент. Ключевые направления деятельности — обслуживание клиентов, проведение расчетных и валютообменных операций. Базовым источником фондирования выступает собственный капитал (54,6%).
На текущий момент конечными бенефициарами кредитной организации являются Александр Шмыркин (22,35%), члены совета директоров Андрей Ремизов (19,56%) и Ирина Булгакова (13,39%), Станислав Шеловских, Дмитрий Корженков (по 9,67%), Виталий Феденко (8,23%), Дмитрий Шамлов (7,62%), Алексей Селенских (7,45%), Виктория Богачевская (2,06%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 0,64 млрд рублей (546-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,34 млрд, кредитный портфель — 0,05 млрд, обязательства перед населением — 0,01 млрд.
ООО «КБ «Ренессанс Кредит» — крупный столичный розничный банк, специализирующийся на предоставлении кредитов наличными и кредитов на покупку товаров в точках продаж компаний-партнеров, выдаче кредитных карт, привлечении средств граждан во вклады и проведении операций на валютном рынке. Основным источником фондирования кредитной организации выступают средства физических лиц.
На сегодняшний день конечным основным владельцем банка «Ренессанс Кредит» является Михаил Прохоров, контролирующий через «Ренессанс Капитал Инвестментс Лимитед» и «Онексим Холдингз Лимитед» 86,00% в капитале банка. Еще 7,50% принадлежит компании «Баштон Компани Лимитед», зарегистрированной в Белизе, 6,5% у Евгения Юрченко.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 105,43 млрд рублей (64-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,84 млрд, кредитный портфель — 90,13 млрд, обязательства перед населением — 69,67 млрд.