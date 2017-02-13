13-й Арбитражный апелляционный суд по Санкт-Петербургу и Ленобласти признал правоту адвокатов бывшего мажоритарного владельца Балтийского Банка, миллиардера Андрея Исаева (истца) в споре с юристами консорциума «Альфа-Групп» (ООО «ТД Экспортлестрейд», ответчик) за недвижимость общей стоимостью от 500 млн до 700 млн рублей. Арбитраж постановил: возвратить истцу объекты, изъяв их из незаконного владения ответчика, сообщает «Петербургская газета».

Усадьба площадью 1 500 кв. м на участке почти в 4 тыс. кв. м на Большой аллее Каменного острова и квартира площадью 261 кв. м напротив мечети у станции метро «Горьковская» с 2004 по 2013 год находились на балансе фирмы «Эскиз», входящей в «Петербургское агентство недвижимости» Исаева. При этом, как пишет «Деловой Петербург», в ней жил бывший партнер Исаева по Балтийскому Банку Олег Шигаев.

В 2013-м между Шигаевым и Исаевым возник конфликт. В то же время ООО «Эскиз» продало усадьбу за 450 млн рублей и квартиру за 76 млн. Покупателем стал подконтрольный Шигаеву «Центр технологий лизинга» (ЦТЛ). После сделки деньги с баланса «Эскиза» по договорам купли-продажи ценных бумаг ушли на счета подконтрольных Шигаеву юридических лиц.

В 2014 году, когда Балтийский Банк попал под санацию и достался Альфа-Банку, инициировавшему уголовное дело в отношении Шигаева, ЦТЛ продал объекты созданному незадолго до сделки ООО «Лафита». Последнее в январе 2015 года перепродало их за 493 млн рублей ООО «ТД Экспортлестрейд», а затем самоликвидировалось. Учредителями этих фирм являются офшоры, зарегистрированные на Кипре по одному адресу.

Но дальше объекты недвижимости не ушли, так как были арестованы по уголовному делу, возбужденному усилиями юристов Исаева. Экспертиза подтвердила вероятность подделки подписей на договорах. Кроме того, выяснилось, что деньги, отданные в оплату за усадьбу и квартиру, по цепочке сделок сразу возвратились к покупателю. Эти сделки были также оспорены в арбитраже в 2014—2015 годах и признаны мнимыми, что стало еще одним плюсом в пользу истца в данном деле.