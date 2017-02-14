В Москве открылось новое отделение Росбанка, которое после переезда располагается по адресу: ул. Авиамоторная, д. 12 (возле одноименной станции метро).
Новый офис «Лефортово» предоставляет полный комплекс банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам, отмечается в релизе банка. В отделении можно оформить вклады, кредитные и дебетовые карты, а также воспользоваться широким спектром трансакционных сервисов банка: отправить денежный перевод, обменять валюту, подключить дистанционное банковское обслуживание. «Сотрудники офиса готовы проконсультировать посетителей по всем интересующим финансовым вопросам», — подчеркивают в Росбанке.
В новом отделении обустроены специальные клиентские зоны с доступом к сети Wi-Fi, выделены отдельные кабинеты для обслуживания юридических лиц и клиентов премиальной категории. Также на территории офиса в круглосуточном режиме доступны банкоматы с функцией приема наличных.
Отделение «Лефортово» работает по будням с 10:00 до 19:00.
В Росбанке уточняют, что в общей сложности у него в Московском регионе 79 офисов, которые занимаются обслуживанием частных и корпоративных клиентов.
ПАО «Росбанк» — универсальный финансовый институт с хорошо развитой филиальной сетью, один из крупнейших банков России. Ключевыми направлениями деятельности банка является розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Контролируется французской финансовой группой Societe Generale (99,95%). Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционеры-миноритарии составляют 0,05% акций фининститута.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 793,01 млрд рублей (13-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 119,23 млрд, кредитный портфель — 383,72 млрд, обязательства перед населением — 199,25 млрд.