В Москве открылось новое отделение Росбанка, которое после переезда располагается по адресу: ул. Авиамоторная, д. 12 (возле одноименной станции метро).

Новый офис «Лефортово» предоставляет полный комплекс банковских услуг как физическим, так и юридическим лицам, отмечается в релизе банка. В отделении можно оформить вклады, кредитные и дебетовые карты, а также воспользоваться широким спектром трансакционных сервисов банка: отправить денежный перевод, обменять валюту, подключить дистанционное банковское обслуживание. «Сотрудники офиса готовы проконсультировать посетителей по всем интересующим финансовым вопросам», — подчеркивают в Росбанке.

В новом отделении обустроены специальные клиентские зоны с доступом к сети Wi-Fi, выделены отдельные кабинеты для обслуживания юридических лиц и клиентов премиальной категории. Также на территории офиса в круглосуточном режиме доступны банкоматы с функцией приема наличных.

Отделение «Лефортово» работает по будням с 10:00 до 19:00.



В Росбанке уточняют, что в общей сложности у него в Московском регионе 79 офисов, которые занимаются обслуживанием частных и корпоративных клиентов.