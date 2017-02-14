«РЕСО-Гарантия» запросила у ФАС разрешение на покупку медицинской страховой компании «УралСиб». Для реализации этого намерения компания 7 февраля подала в ФАС ходатайство о приобретении 100% голосующих акций медицинской страховой компании «УралСиб». Тогда же голландская компания RGI Holdings B.V. (93,25% «РЕСО-Гарантии») подала ходатайство о приобретении прав определять условия предпринимательской деятельности МСК «УралСиб».



Собственниками МСК «УралСиб» являются пять коммерческих организаций, выразивших намерение продать свои доли в компании, говорится в распространенном сообщении СК «РЕСО-Гарантия». До прошлого года компания принадлежала группе «Уралсиб». МСК «УралСиб» занимает 12-е место в рейтинге российских страховщиков ОМС с портфелем 3 млн договоров в Москве, Московской области и Башкортостане.

Интерес СК «РЕСО-Гарантия» к покупке МСК «УралСиб» связан с намерением развивать медицинское страхование. По ДМС в «РЕСО-Гарантии» застрахованы более 1 млн человек, ОМС с 1992 года занимается «дочка» страховщика — СМК «РЕСО-Мед» (7-е место в рейтинге компаний, специализирующихся на ОМС).

В случае одобрения сделки ФАС «РЕСО-Гарантия» с двумя дочерними компаниями по ОМС займет 6-е место в рейтинге медицинских страховых организаций РФ и будет контролировать около 6,5% рынка обязательного медицинского страхования страны, обслуживая более 9,4 млн клиентов в 14 субъектах России.

«РЕСО-Гарантия» видит большие перспективы развития в России медицинского страхования в целом и обязательного страхования здоровья в частности, — говорит генеральный директор СК «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Раковщик. — ОМС интересно нам и как основа для расширения нашей клиентской базы, и как самостоятельный вид страхования с учетом возможности синергии ДМС и ОМС. Мы уже занимаем 7-е место в рейтинге ведущих страховщиков ОМС и намерены войти в число лидеров этого вида страхования в стране».

В МСК «УралСиб» отказались комментировать ситуацию с продажей компании.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru

РЕСО-Гарантия СПАО «РЕСО-Гарантия» – это крупная универсальная страховая компания с лицензиями более чем на 100 видов страхования. По итогам 2015 года организация заняла третье место по объему собранных страховых премий (77,88 млрд рублей) и 14-е место по размеру перестраховочных премий (617,99 млн рублей). В страховом портфеле в 2015 году основными составляющими являлись: каско (38,36%), ОСАГО (35,45%) и ДМС (12,31%). Компания является ключевой в составе Группы «РЕСО». Региональная сеть компании охватывает все регионы России и насчитывает более 790 филиалов и офисов продаж. Агентская сеть насчитывает свыше 20 тысяч агентов. Клиентами компании являются более 10 млн граждан и 262 тыс. корпоративных клиентов. Головной офис расположен в Москве.