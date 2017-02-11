C февраля ЦБ проводил регулярные интервенции, покупая в среднем по 100 млн долларов за торговую сессию. Именно это позволило сдержать укрепление рубля, которое может привести к сокращению доходов бюджета от экспортных операций. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая перед студентами Финансового университета.

Министр подчеркнул, что это одна из мер антирисковой стратегии Минфина.

Силуанов отметил, что сейчас — в отличие от предыдущих сложных периодов в экономике — сделана ставка на сдерживание расходов. Расходная часть бюджета не меняется, несмотря на то, что нефть сейчас торгуется в районе 55 долларов за баррель — существенно выше, чем заложенные в бюджет 40 долларов за баррель.

Дефицит бюджета сейчас составляет 3,2%, цель — снижение по 1% в год. «Когда достигнем уровня в 1%, тогда можно будет говорить об увеличении бюджетных расходов», — сказал Силуанов.

По его словам, в правительстве активно дискутируется тема снижения нагрузки на ФОТ и прямых налогов, а также увеличения косвенных, в первую очередь — НДС, самого простого и хорошо собираемого налога.

При этом снижение социальных взносов не коснется взносов в ФОМС и никак не скажется на расходах на медицинское обслуживание.

Глава ведомства подчеркнул, что схема реструктуризации налогов еще не выработана. Он отметил, что после изменений в 2019 году налоговая система будет зафиксирована еще на шесть лет.

Сейчас, как сказал Силуанов, в ведомстве «работают над улучшением налогового администрирования, нацеленного на сокращение теневого сектора».