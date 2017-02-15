План ЦБ РФ по введению механизма рекапитализации санируемых российских банков за счет взносов капитала будет более эффективным и менее дорогостоящим, чем действующая система дешевых кредитов от регулятора. Об этом пишет в отчете «Санация российских банков» рейтинговое агентство Fitch Ratings, где полагают, что новый механизм, введение которого ожидается во второй половине этого года, позволит снизить риск, связанный с приобретением санируемых банков слабыми инвесторами с намерением перевести в них свои «плохие» активы для улучшения собственного финансового положения, что часто влечет дополнительные затраты на санацию для государства.

Аналитики поясняют, что, согласно действующему режиму, санируемые банки не обязаны соблюдать нормативы, пока не восстановят капитал за счет прибыли от инвестирования дешевых средств, полученных от ЦБ РФ. Это создает стимулы для слабых инвесторов приобретать санируемые банки и переводить в них «плохие» активы. Согласно предлагаемому варианту санации, регулятивный капитал банков будет восстанавливаться за счет взноса капитала, и они сразу должны будут соблюдать нормативы, что снизит к ним интерес со стороны слабых покупателей.

В Госдуму внесен законопроект о новых полномочиях ЦБ по санации банков В Госдуму внесен законопроект, который наделяет ЦБ РФ новыми полномочиями по санации банков. Об этом сообщили в Ассоциации региональных банков России, которую возглавляет один из авторов законопроекта — председатель думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Введение законодательства об участии кредиторов в санации банков (bail-in) может еще больше снизить расходы для государства, хотя его реализация может быть отложена на период после 2017 года, согласно недавним комментариям от первого заместителя председателя ЦБ РФ. Высокопоставленные чиновники из Министерства финансов и ЦБ РФ ранее заявляли, что режим bail-in может распространяться на депозиты в сумме свыше 100 млн рублей. Однако неясно, как bail-in будет действовать вместе с предлагаемым механизмом санации, хотя, по базовым ожиданиям Fitch, основные государственные банки РФ по-прежнему смогут рассчитывать на заблаговременную поддержку, а это означает, что понижения их рейтингов маловероятны.

«Большинство финансовых проблем у банков связаны со слабым качеством их активов, а масштаб проблем обычно выявляется только в последний момент. Меры ЦБ РФ по спасению банков на сегодня включают предоставление фондирования по низким ставкам и поиск инвесторов, готовых приобрести санируемые банки за незначительную цену. По нашему мнению, процедура выбора инвестора не является прозрачной, нет жестких требований к участию, а мониторинг процесса санации является слабым. Даже более жесткие финансовые требования к инвесторам, введенные в апреле 2016 года, не позволили бы в прошлом избежать участия в санациях некоторых слабых инвесторов, которые впоследствии сами потеряли финансовую устойчивость», — пишут эксперты рейтингового агентства.

Согласно проведенному Fitch анализу 30 российских банков, в отношении которых в настоящее время применяется процедура санации, в большинстве случаев стоимость оказания поддержки банкам существенно превышает затраты на их ликвидацию. Fitch оценивает общее превышение приблизительно в 0,5 трлн рублей. По мнению агентства, лоббирование со стороны кредиторов было фактором при принятии некоторых решений о спасении таких банков, поскольку большинство из них нельзя было назвать системно или регионально значимыми: их рыночные доли составляли менее 0,1%. Распространение господдержки на незастрахованных кредиторов создает неравные условия на рынке, а также влечет за собой их высокий аппетит к рискам, подчеркивают аналитики.

Также они отмечают, что восстановление прибыльности банков отстает от целевых показателей, поскольку снизившиеся рыночные ставки ограничивают заработок банков от размещения дешевого фондирования ЦБ РФ, что, в свою очередь, замедляет восполнение капитала. При предлагаемой новой системе восстановление капитала будет достигнуто одномоментно за счет взноса в капитал.



Fitch указывает, что с 2014 года российские власти направили на поддержку банковского сектора 3,2 трлн рублей, что эквивалентно 3,7% от оценочного размера ВВП за 2016 год. «Мы не ожидаем, что в краткосрочной перспективе потребуется дальнейшая значительная рекапитализация банковского сектора, однако расходы на санацию банков продолжат быть бременем для государства в свете продолжающейся чистки сектора», — заключают аналитики.

