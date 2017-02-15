Власти РФ перенесли приватизацию ВТБ на период, когда будут сняты санкции, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Мы исходим из нескольких ситуаций. Сказать, что будет лучше, чем сегодня, можно — если, например, санкции будут сняты и наши предприятия, особенно Внешторгбанк, который мы в план приватизации внесли, будет стоить дороже. Поэтому мы снесли продажу акций Внешторгбанка на тот период, когда, может быть, у нас отношения улучшатся с Западом и санкции будут сняты», — пояснил Силуанов.
Но существующая конъюнктура, по его мнению, не является препятствием для приватизации других активов. «Меня спрашивают: зачем сейчас продавать предприятия, если конъюнктура такова, что можно подождать несколько лет и продать дороже? Но, знаете, никто не знает, что будет через несколько лет», — сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.
«Есть у нас такие предприятия, которые находятся в плане приватизации в этом году и продаются уже десять лет. И каждый раз их приватизация откладывается. Знаете почему? Они говорят, что через десять лет ситуация лучше будет и можно будет получить больше денег», — рассказал он. «Никто не знает, что будет с конъюнктурой через несколько лет», — подчеркнул глава Минфина.
ВТБ с 2014 года находится под санкциями ЕС и США, из-за чего топ-менеджмент банка выступает против его приватизации до отмены ограничений. Глава ВТБ заявлял, что в условиях санкций «провести красивую рыночную сделку» «без кривых схем» не получится. Силуанов в конце декабря говорил, что отказываться от приватизации 10,9% акций ВТБ не надо, нужно искать новых инвесторов.
По данным Банки.ру, на 1 января 2017 года нетто-активы банка — 9 462,04 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1 017,82 млрд, кредитный портфель — 4 933,81 млрд, обязательства перед населением — 534,11 млрд.