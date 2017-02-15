Власти РФ перенесли приватизацию ВТБ на период, когда будут сняты санкции, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.



«Мы исходим из нескольких ситуаций. Сказать, что будет лучше, чем сегодня, можно — если, например, санкции будут сняты и наши предприятия, особенно Внешторгбанк, который мы в план приватизации внесли, будет стоить дороже. Поэтому мы снесли продажу акций Внешторгбанка на тот период, когда, может быть, у нас отношения улучшатся с Западом и санкции будут сняты», — пояснил Силуанов.

Но существующая конъюнктура, по его мнению, не является препятствием для приватизации других активов. «Меня спрашивают: зачем сейчас продавать предприятия, если конъюнктура такова, что можно подождать несколько лет и продать дороже? Но, знаете, никто не знает, что будет через несколько лет», — сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете.

«Есть у нас такие предприятия, которые находятся в плане приватизации в этом году и продаются уже десять лет. И каждый раз их приватизация откладывается. Знаете почему? Они говорят, что через десять лет ситуация лучше будет и можно будет получить больше денег», — рассказал он. «Никто не знает, что будет с конъюнктурой через несколько лет», — подчеркнул глава Минфина.

ВТБ с 2014 года находится под санкциями ЕС и США, из-за чего топ-менеджмент банка выступает против его приватизации до отмены ограничений. Глава ВТБ заявлял, что в условиях санкций «провести красивую рыночную сделку» «без кривых схем» не получится. Силуанов в конце декабря говорил, что отказываться от приватизации 10,9% акций ВТБ не надо, нужно искать новых инвесторов.

