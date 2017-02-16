Круглый стол «Микрофинансирование в России», организуемый рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»), состоится 3 марта 2017 года в Москве.

В обсуждении примут участие представители регулятора, ведущих СРО и участники рынка МФО. В рамках круглого стола пройдет интерактивный опрос участников, по итогам которого будет подготовлено мини-исследование с результатами опроса.

Предварительные темы для обсуждения:

Итоги заявочной кампании МФК и предстоящие меры по развитию регулирования.

Повышение прозрачности рынка «изнутри»: конкуренция между СРО и выработка отраслевых стандартов.

Расширение в регионы и онлайн-каналы выдачи кредитов: источник повышенных рисков невозврата займов или драйвер роста?

Сокращение операционных расходов и использование баз данных: лучший опыт.

Портрет инвестора в МФО.

Аналитической базой мероприятия станет исследование рынка МФО по итогам 2016 года, подготовленное RAEX. Обзор включает в себя рэнкинги микрофинансовых компаний, а также оценки состояния и прогноз развития рынка МФО.