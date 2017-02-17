Основатель и главный бенефициар МФО «Домашние деньги» Евгений Бернштам заявил корреспонденту Банки.ру, что продажа компании не планируется.

«Ни о какой продаже «Домашних денег» речи не идет», — сказал Бернштам в кулуарах прошедшей в четверг церемонии «Банк года».

Напомним, в середине января в СМИ прошла информация о том, что Евгений Бернштам ведет переговоры о продаже компании. Сообщалось, что сначала основной бенефициар «Домашних денег» планировал привлечь инвесторов, сохранив за собой контроль, и рассматривал возможность проведения IPO, но в итоге эти планы реализовать не удалось.

В разговоре с корреспондентом Банки.ру Бернштам уточнил, что «поиск какого-либо инвестора идет всегда и во всех компаниях», но это не означает обязательную продажу компании.

От дальнейших комментариев основатель «Домашних денег» отказался.

Тем не менее, как удалось узнать Банки.ру, компания «Домашние деньги» до сих пор рассматривает для себя выход на публичный рынок в рамках IPO. Пока же менеджмент «Домашних денег» вышел с предложением к совету директоров утвердить программу облигационных заимствований в форме биржевых облигаций в размере 10 млрд рублей.

Первый транш на сумму 1—2 млрд рублей в рамках этой программы планируется осуществить в апреле 2017 года. Предположительно программа будет рассчитана на пять лет. Но прежде совет директоров компании должен будет утвердить такое направление развития. Кроме того, необходимо, чтобы Московская биржа согласовала предложенную программу.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru