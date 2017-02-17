Исполняющим обязанности директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава РФ назначен Сергей Сазанов. Об этом свидетельствует обновленная информация о руководстве на сайте службы.
Напомним, возглавлявшего ФССП более восьми лет Артура Парфенчикова президент РФ Владимир Путин на днях назначил врио главы Карелии вместо попросившегося в отставку Александра Худилайнена. Парфенчиков — уроженец Карелии, с республикой была связана значительная часть его трудовой биографии.
Сазанов родился в 1970 году в Ярославской области. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова и Московскую финансово-юридическую академию по направлению юриспруденции, имеет ученую степень кандидата юридических наук.
Директор Федеральной службы судебных приставов РФ Артур Парфенчиков назначен временно исполняющим обязанности главы Карелии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщается в среду, 15 февраля, на сайте Кремля.