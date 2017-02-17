Исполняющим обязанности директора Федеральной службы судебных приставов — главного судебного пристава РФ назначен Сергей Сазанов. Об этом свидетельствует обновленная информация о руководстве на сайте службы.

Напомним, возглавлявшего ФССП более восьми лет Артура Парфенчикова президент РФ Владимир Путин на днях назначил врио главы Карелии вместо попросившегося в отставку Александра Худилайнена. Парфенчиков — уроженец Карелии, с республикой была связана значительная часть его трудовой биографии.

Сазанов родился в 1970 году в Ярославской области. Окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище им. С. М. Кирова и Московскую финансово-юридическую академию по направлению юриспруденции, имеет ученую степень кандидата юридических наук.