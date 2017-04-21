Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности УМ-Банка в связи с изменением методологии и присвоило рейтинг на уровне «ruВ-» (соответствует рейтингу «В+» по ранее применявшейся методологии), сообщили в пресс-службе RAEX.

По рейтингу установлен «негативный» прогноз.

«Факторами, позитивно влияющими на уровень рейтинговой оценки, выступили очень высокий уровень достаточности капитала (на 1 марта 2017 года Н1.0 и Н1.2 равны 45,5%) и хороший запас ликвидности (на 1 марта 2017 года покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными активами составило 20,8%, ликвидными активами — 28,3%). Также агентство позитивно оценило высокую ликвидность портфеля ценных бумаг и приемлемый уровень принимаемых банком валютных рисков, а также сбалансированность активов и пассивов по срокам на долгосрочном горизонте (на 1 марта 2017 года норматив Н4 равен 27%)», — говорится в релизе.

По мнению RAEX, негативно влияют на рейтинг УМ-Банка убыток, полученный банком по итогам 2016 года вследствие досоздания резервов в сочетании с низкой операционной эффективностью деятельности, а также узкая клиентская база и операционные риски, связанные с ростом доли наличных денежных средств (с 1,8% валовых активов на 1 марта 2016 года до 7,4% на 1 марта 2017 года). При этом аналитики позитивно оценивают снижение объема краткосрочных средств, привлеченных от центрального контрагента в рамках операций РЕПО, с 33% валовых пассивов на 1 марта 2016 года до 22% на 1 марта 2017 года.