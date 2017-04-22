Внешэкономбанк планирует в этом году запустить сервис Marketplace в электронном виде для заказа тех или иных видов услуг, сообщил глава банка Сергей Горьков на Красноярском экономическом форуме.

«Мы сейчас обсуждаем создание центра компетенций именно в качестве управления проектами, процессами. Мы считаем, что центр компетенций — это не только хранение и анализ данных, это и продвижение услуг. Мы хотим создать мини-Marketplace, который будет формировать услуги в части образования для улучшения качества проектов и процессов. В этом году мы такой Marketplace можем создать в электронном виде, что позволит любой компании не только читать, но и заказывать услугу или ставить техзадание на услугу», — сказал Горьков.

По его словам, это будет «20—30 страниц, чтобы четко понимать, что происходит».

Marketplace в общепринятом смысле — это онлайн-площадка, собирающая, систематизирующая информацию о товарах и услугах разных компаний, зарегистрированных в системе, и предоставляющая такую информацию по запросу покупателя.