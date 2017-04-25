Банк России на заседании совета директоров 28 апреля может понизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 9,5%. К такому мнению пришло большинство опрошенных порталом Банки.ру экономистов и банковских аналитиков. Рынок принял во внимание сигнал, данный перед наступлением «недели тишины» в преддверии заседания главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. По ее словам, члены совета могут рассмотреть вопрос о понижении ставки на 0,25 п. п. или 0,5 п. п.



По мнению большей части экспертов, текущие экономические условия дают регулятору все основания продолжить смягчение денежно-кредитной политики, но для более значительного понижения ставки момент пока не настал. Из 19 аналитиков 16 ожидают понижения ставки на 0,25 п. п., двое — на 0,5 п. п. И лишь один придерживается мнения, что ЦБ понизит ставку не ранее чем в июне.

Изменение ожиданий

В этом году Банк России придерживается нетрадиционной для себя политики комментирования предстоящих заседаний. Второй раз подряд ЦБ перед наступлением «недели тишины» в преддверии заседания прямо рассказывает о его повестке, тогда как традиционно он воздерживается от каких-либо явных сигналов. Перед опорным заседанием 24 марта, на котором ставка была понижена на 0,25 п. п., глава департамента Игорь Дмитриев сообщил, что предложит совету директоров рассмотреть вопрос о снижении ставки. Теперь с подобными комментариями выступила Набиуллина.

После ее заявления ожидания инвесторов заметно изменились: если раньше они допускали, что ставка либо останется прежней, либо будет уменьшена на 25 б. п., то теперь вопрос заключается в том, насколько существенным будет снижение, говорит старший стратег по рынкам валют Sberbank CIB Том Левинсон.

​Банк России понизил ключевую ставку до 9,75% Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу, 24 марта, принял решение понизить ключевую ставку до 9,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.



«Комментарии Набиуллиной стоит воспринимать как четкий сигнал, так как в практику ЦБ такое не входит. Поэтому они не могут быть сделаны просто так, — считает главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев, который до появления ее комментария ожидал сохранения ставки на прежнем уровне и понижения ее на 0,25 п. п. в июне и фактически перенес июньские ожидания на апрель. — Судя по контексту, регулятор искал способы задать ориентиры между заседаниями. Фактически ничего не помешает, так как текущее решение влияет на инфляцию с лагом, тактические решения о смягчении в июне или апреле равнозначны для инфляции через год».

Приверженцы осторожного подхода

Эксперты, прогнозирующие понижение ставки на том или ином уровне в апреле, ссылаются прежде всего на продолжающееся стремительное замедление годовой инфляции: в середине апреля она вплотную приблизилась к целевому ориентиру 4% (ЦБ допускает, что инфляция достигнет 4% до конца года, а Минэкономразвития ожидает ее на этом уровне уже в мае). Реальная ключевая ставка (скорректированная на инфляцию, ожидаемую Банком России через год) составляет около 5,75%, тогда как в 2016 году в стрессовых условиях, когда инфляция была существенно выше цели, Банк России поддерживал реальную ключевую ставку на уровне 5—6%. Сейчас ситуация более благоприятна, и поддерживать подобную жесткую денежно-кредитную политику нецелесообразно, объясняют собеседники Банки.ру. В числе других поводов для понижения ставки они указывают на стабильный курс рубля, восстановление умеренных темпов роста промышленного производства (+0,8% год к году в марте против -2,7% в феврале), восстановление потребительского спроса (в частности, розничные продажи в марте сократились на 0,4% год к году против -2,8% в феврале) и перспективы стабилизации экономики в последующих кварталах.

При этом эксперты, ожидающие снижения ставки на 0,25 п. п., полагают, что ЦБ займет осторожную позицию, выжидая закрепления инфляционных процессов на приемлемом уровне. «В апреле наблюдалось замедление темпов снижения инфляции (4,1% год к году на 17 апреля против 4,3% в марте, 4,6% в феврале, 5% в январе и 5,4% в декабре). Это оставляет мало шансов на снижение ставки на 50 б. п.», — говорит старший аналитик банка «Уралсиб» Ирина Лебедева.

Активная фаза замедления инфляции уже прошла, и во втором полугодии возможно ее ускорение, соглашается главный экономист «БКС» Владимир Тихомиров. По его мнению, снижать ставку на 0,5 п. п. в апреле было бы рискованно на фоне сохраняющейся неопределенности касательно переговоров стран — участниц ОПЕК о продолжении координации добычи (отсутствие договоренности приведет к более существенному падению цен на нефть), геополитической неопределенности (к ситуации на Украине добавляются выборы во Франции, где наблюдается укрепление позиций евроскептиков), сезонного фактора (в мае снижается спрос на нефть, что иногда сказывается на курсе рубля). «С учетом всего этого ЦБ займет осторожную позицию. Я думаю, это же будет отражено и в комментариях регулятора», — говорит Тихомиров.

Набиуллина: ЦБ будет снижать ключевую ставку, но не в ущерб инфляции Банк России будет снижать ключевую ставку, но не в ущерб инфляции. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью в программе «Вести в субботу».

На названные Тихомировым риски указывает и главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. «Шаг на 50 б. п. в апреле представляется несколько более мощным информационным сигналом. С учетом текущих условий более уместно снижение на 0,25 п. п. в апреле», — считает она.

«Регулятор едва ли решится повысить ставку на 0,5 п. п., поскольку совсем недавно анонсировал, что будет снижать ставку не более чем на 25 б. п. за раз. Банк России постарался убедить рынок, что будет смягчать денежно-кредитную политику постепенно, — объясняет Левинсон из Sberbank CIB в своем обзоре. — Центробанк и правительство исходят из того, что до конца года российская валюта будет дешеветь, причем ослаблению рубля будет способствовать скупка иностранной валюты на фоне снижения сальдо счета текущих операций в ближайшие месяцы. Если же курс рубля не начнет снижаться, а темпы инфляции во втором полугодии будут по-прежнему сравнительно низкие, это создаст предпосылки для более решительного смягчения денежно-кредитной политики». Стратегия с минимальным понижением ставки будет иметь наименьшие последствия для рубля, добавляет начальник управления продаж казначейских продуктов Абсолют Банка Владимир Борисов.

Глава департамента стратегии СМП Банка Алексей Илющенко, в отличие от остальных собеседников Банки.ру, считает, что ЦБ в апреле сохранит ставку на уровне 9,75%. По его мнению, ЦБ будет поэтапно снижать ключевую ставку уровня 8,5—9% на конец года, но решения будут приниматься, скорее, по итогам II—III кварталов, когда будут известны данные по инфляции и станет очевидно влияние на этот показатель снижения ставки на 0,25 п. п. в марте. «ЦБ придерживается достаточно консервативной позиции в отношении целей по инфляции. В связи с этим мы допускаем, что ЦБ предпочтет получить данные по инфляции и ключевым показателям за апрель, и уже после этого, в случае опережающей динамики, будет принимать решение об изменении ставки», — объясняет он.

Приверженцы резких движений

Всего два собеседника Банки.ру: аналитик «Финама» Богдан Зварич и ведущий аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов — прогнозируют понижение ставки в апреле на 0,5 п. п.

«Считаем, что фраза о возможном снижении ставки на 50 б. п. появилась в недавней речи Набиуллиной, чтобы подготовить финансовое сообщество к решительным действиям регулятора, снизив волатильность на долговых рынках. С точки зрения последовательности проводимой монетарной политики такой шаг не станет противоречивым, поскольку основа для него уже была заложена ранее. Напомним, что на последовавшей после мартовского заседания пресс-конференции глава ЦБ указывала на возможность возврата к шагу 0,5 п. п. в будущем, если факторы для этого сложатся», — объясняет Насонов.

По мнению Зварича, инфляционная динамика дает возможности для более существенного снижения ставки, нежели чем на 0,25 п. п., рынки (к понижению ставки на 0,5 п. п.) готовы, а риски со стороны внешних рынков, в частности со стороны рынка энергоносителей, хотя и существуют, но они не столь велики.

​Набиуллина: ключевая ставка может быть снижена уже в апреле Регулятор видит возможности для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе своего выступления на расширенной коллегии Минфина.



Курс на комментарии

Собеседники Банки.ру сходятся во мнении, что ЦБ продолжит придерживаться умеренно мягкой риторики и, как и на мартовском заседании, допустит возможность постепенного снижения ставки во II—III кварталах. «Логично было бы ожидать смягчения риторики, с учетом того что глава ЦБ намекнула на возможность и более существенного снижения ставки (на 50 б. п.). В то же время ЦБ не раз подчеркивал, что будет принимать решение в зависимости от характера публикуемых данных и развития ситуации в экономике, поэтому вряд ли стоит ожидать интриги от информации в пресс-релизе», — говорит аналитик Станислав Мурашов из Райффайзенбанка.

Большинство экспертов не уточняют, когда именно регулятор может вновь понизить ставку, говоря о «ближайших месяцах». Руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталья Орлова и Том Левинсон из Sberbank CIB дают более точный прогноз: следующее понижение произойдет в июне — на 0,5 п. п. По мнению Левинсона, понижение в июне на 0,5 п. п. будет возможным, если «в ближайшие месяцы инфляционная динамика и курс рубля продолжат благоприятствовать более решительным действиям».

«Инфляция замедляется очень быстро, — напоминает руководитель центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталья Орлова, по мнению которой, ставка в апреле будет понижена на 0,25 п. п. — Если ЦБ отметит, что скорость замедления инфляции их, скажем, удивляет и что они видят какие-то дефляционные риски, тогда это означает, что во втором полугодии они, возможно, перейдут к более резкому снижению ставки, на 0,5 п. п.». К концу года, по ее мнению, ставка составит 8,5%.

Ващелюк тоже прогнозирует ставку на конец года на уровне выше 8%. «Все будет зависеть, в частности, от достижения соглашения о дальнейшем сокращении добычи нефти странами ОПЕК. Если его продлят, то ждем 8,25%, если нет — то выше, около 8,75%. Так или иначе ставка будет не ниже 8%: в обоих сценариях инфляция будет находиться около уровня 4%, что позволит Банку России продолжить снижать ключевую ставку, сохраняя при этом приверженность умеренно жесткой монетарной политике. Это означает, что реальная ставка вряд ли окажется ниже 4%, а значит, номинальная ставка будет 8% или выше», — считает он.

Россельхозбанк рассматривает ставку на уровне 8% в конце года как пессимистичный вариант. В базовый вариант заложена ставка на уровне 7,5%.

Кошелев из Росбанка и старший экономист банка «Уралсиб» Ирина Лебедева полагают, что ставка к концу года достигнет 9%, объясняя свой прогноз риском ускорения инфляции во второй половине года на фоне восстановления потребительского спроса.

Екатерина МАРХУЛИЯ, Banki.ru



Ключевая ставка по итогам заседания ЦБ 28 апреля



Ставка, % Ставка на конец года, % Курс доллара, рублей Цена на Brent, доллара за баррель Консенсус-прогноз 9,5 8 60,3—62,1 50,8—52,3 Sberbank CIB 9,5 Россельхозбанк 9,5 7,5 55—61 49—55 Альфа-Банк 9,5 8,5—9 ЮниКредит Банк 9,5 8,5 59,2 60 СМП-Банк 9,75 8,5—9 65 54—56 Промсвязьбанк 9,25 60—62 54—56 Бинбанк 9,5 8,25—8,75 ВТБ 24/«ВТБ Капитал» 9,5 8,5 63,6 58,8 «Ренессанс Капитал» 9,5 8,5 62 55 «Российский Капитал» 9,5 8,5 55 50 Райффайзенбанк 9,5 Пересматривает 62 60 Росбанк 9,5 9 61 63 Нордеа Банк 9,5 8 63 57 Citi 9,5 8,5 Абсолют Банк 9,5 8 55—59 48—55 УБРиР 9,5 8—7,5 55—65 «Уралсиб» 9,5 9 66—68 50—55 БКС 9,5 8,5 «Финам» 9,25 8 63 52

Источник: данные банков