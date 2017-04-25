В Амурской области полицейские задержали граждан, подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования, сообщается на сайте МВД.

В уголовном деле фигурируют десять человек — жители Приамурья. Предварительно установлено, что в период с июля 2016 года по март 2017-го данные граждане получали денежные выплаты от страховых компаний за якобы поврежденные в ДТП автомобили. Как выяснилось в ходе следствия, данные дорожно-транспортные происшествия были подстроены.

Для совершения противоправных деяний подозреваемые либо специально приобретали автомобили, либо находили владельцев автотранспорта, готовых таким образом «заработать», поясняют правоохранители.

В настоящее время доказана причастность фигурантов к 14 преступным эпизодам. Общая сумма ущерба составляет более 3 млн рублей. По фактам мошенничества в сфере страхования возбуждено уголовное дело.

Одного из фигурантов уголовного дела оперативники задержали в Хабаровске, остальных — в Благовещенске. В настоящий момент один из них помещен в следственный изолятор, двое находятся под домашним арестом, пятеро — под подпиской о невыезде. В отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения.



Все подозреваемые признались в содеянном.

