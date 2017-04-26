Фондовые торги в США во вторник завершились положительной динамикой.

Индекс широкого рынка S&P 500 вырос по сравнению с предыдущим уровнем закрытия на 0,61% и составил 2 388,61 пункта. Промышленный индекс Dow Jones увеличился на 1,12% до 20 996,12. Высокотехнологичный Nasdaq в плюсе на 0,7% — на отметке 6 025,49 пункта.

«Продолжили рост американские индексы на торгах вторника. S&P 500, прибавив 0,61%, подобрался вплотную к историческим максимумам. Между тем высокотехнологичный Nasdaq Composite впервые превысил отметку 6 000 пунктов. Рынки в предвкушении обещанного на среду раскрытия планов Трампа по налоговой реформе. К тому же позитива добавили квартальные отчеты корпораций. Сильный рост показали котировки акций McDonald's (+5,57%), Biogen (+3,62%), Caterpillar (+7,86%). Статистика по продажам новых домов превысила ожидания. В марте продажи составили 621 тысячу против прогнозных 583 тысяч», — комментирует эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.