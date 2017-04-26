Доллар и евро завершили основную валютную сессию ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:00 мск повысился на 95 копеек по сравнению со значением закрытия предыдущего дня и составил 57,12 рубля. Курс евро увеличился на 66 копеек, остановившись на отметке 62,0875 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 57,15 рубля, минимальный — 56,18. Всего за торговый день совершено 37 542 сделки на 3 млрд 824 млн 690 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 62,13 рубля, минимальный — 61,35. Всего за торговый день совершено 4 703 сделки на 337 млн 192 тыс. евро.