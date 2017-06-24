Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении в 2017 году из федерального бюджета 10 млрд рублей на увеличение уставного капитала Росэксимбанка, говорится на сайте Кабмина.



«Подписанным постановлением утверждены правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на приобретение акций АО «Российский экспортный центр» в целях увеличения уставного капитала государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (Росэксимбанк)», — отмечается в документе.



Цель данного решения — обеспечение финансовой поддержки несырьевого экспорта с использованием инструментов Росэксимбанка.



«Докапитализация Росэксимбанка позволит выполнить установленный приоритетным проектом «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» показатель по объему предоставленных кредитов на поддержку экспорта в размере 80 миллиардов рублей в 2017 году», — говорится в постановлении.