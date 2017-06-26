Проблемные итальянские банки Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza не попадают под действие механизма SRM (Single Resolution Mechanism, единый механизм санации банков), так как это «не оправдано интересами общества». К такому выводу пришли в Single Resolution Board (SRB), передает европейский собкор Банки.ру.

Законодательство Евросоюза предусматривает, что при таких обстоятельствах применяются национальные правила о несостоятельности кредитных учреждений. Вкладчики остаются полностью защищены в соответствии с правилами ЕС.

ЕЦБ: два итальянских банка находятся на грани банкротства из-за нехватки капитала Европейский центральный банк пришел к выводу, что два проблемных банка Италии — Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza находятся в состоянии банкротства или на грани банкротства из-за недостаточности капитала. Об этом сообщается в релизе регулятора, передает европейский собкор Банки.ру.

В воскресенье вечером Европейская комиссия утвердила в соответствии с правилами ЕС итальянские меры по содействию ликвидации банков. В частности, запланированы денежные вливания в размере около 4,785 млрд евро и государственные гарантии на сумму максимум 12 млрд евро.

По заявлению ЕК, чистые затраты итальянского государства будут значительно ниже номинального объема указанных мер. Существующие акционеры и владельцы субординированных долгов полностью внесут свой вклад в процесс ликвидации банков, сократив расходы на вмешательство для итальянского государства.



Комиссия также подтвердила, что эти меры не представляют собой помощь покупателю — Intesa Sanpaolo, поскольку этот банк был выбран после открытого, честного и прозрачного процесса продаж, который полностью управлялся итальянскими властями.