Проблемные итальянские банки Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza не попадают под действие механизма SRM (Single Resolution Mechanism, единый механизм санации банков), так как это «не оправдано интересами общества». К такому выводу пришли в Single Resolution Board (SRB), передает европейский собкор Банки.ру.
Законодательство Евросоюза предусматривает, что при таких обстоятельствах применяются национальные правила о несостоятельности кредитных учреждений. Вкладчики остаются полностью защищены в соответствии с правилами ЕС.
Европейский центральный банк пришел к выводу, что два проблемных банка Италии — Veneto Banca и Banca Popolare di Vicenza находятся в состоянии банкротства или на грани банкротства из-за недостаточности капитала. Об этом сообщается в релизе регулятора, передает европейский собкор Банки.ру.
В воскресенье вечером Европейская комиссия утвердила в соответствии с правилами ЕС итальянские меры по содействию ликвидации банков. В частности, запланированы денежные вливания в размере около 4,785 млрд евро и государственные гарантии на сумму максимум 12 млрд евро.
По заявлению ЕК, чистые затраты итальянского государства будут значительно ниже номинального объема указанных мер. Существующие акционеры и владельцы субординированных долгов полностью внесут свой вклад в процесс ликвидации банков, сократив расходы на вмешательство для итальянского государства.
Комиссия также подтвердила, что эти меры не представляют собой помощь покупателю — Intesa Sanpaolo, поскольку этот банк был выбран после открытого, честного и прозрачного процесса продаж, который полностью управлялся итальянскими властями.
Крупнейший в Италии розничный банк Intesa Sanpaolo готов выкупить за 1 евро «хорошие» активы двух итальянских банков — Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca, базирующихся в Венето, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.