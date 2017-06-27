В текущих макроэкономических условиях вероятность сохранить устойчивость выше у банков с диверсифицированными портфелями, сообщила старший кредитный аналитик Moody's Ольга Ульянова на Московской банковской конференции международного рейтингового агентства Moody's.

«Гранулированный портфель — будь то розница, малый и средний бизнес, хороший средний корпоративный портфель — избавляет от существенной нагрузки на капитал, от существенных рисков для капитала. Мы видим, что многие банки смещают акцент с кредитования крупных компаний (ранее аналитики Moody's говорили о снижении спроса на кредиты со стороны крупного бизнеса, например, компаний, ориентированных на экспорт и не имеющих потребности в кредитовании. — Прим. ред.) в сторону более мелких заемщиков (компаний малого и среднего бизнеса или физических лиц)», — пояснила Ульянова.



Некоторые банки, по ее словам, находят себя в определенных отраслях, например, в гарантийном бизнесе или факторинге, которые позволяют поддерживать доходность в отсутствие спроса от крупных корпоративных заемщиков.

Поддержку устойчивости банков окажет и принятие закона о синдицированном кредитовании, добавляет Ульянова. Синдицированные кредиты в России законодательно не регулируются и выдаются отдельным договором между банком и компанией либо выдаются по английскому праву, если в сделке участвуют иностранные банки.

Госдума готовит поправки в закон о банках и банковской деятельности, которые позволят выдавать синдицированные кредиты по российскому праву. Ульянова рассчитывает, что принятие закона подтолкнет банки к более активному участию в синдикатах: «Это позволит им получать дополнительные выгоды, позволит увеличить диверсификацию портфелей». Банк России рассчитывает, что закон примут уже в 2017 году.