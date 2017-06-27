ООО «БИН Страхование» передаст страховой портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) страховому акционерному обществу «ВСК», сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Решение о передаче страхового портфеля было принято в связи с добровольным отказом компании «БИН Страхование» от осуществления ОСАГО, отмечается в сообщении союза.

Напомним, в феврале Московская биржа зарегистрировала программу размещения облигаций САО «ВСК» на общую сумму 30 млрд рублей. Как сообщалось, деньги ВСК нужны для расширения бизнеса и приобретения других страховщиков.

Стратегия развития ВСК предусматривает расширение страхового сервиса и повышение конкурентоспособности.

Летом прошлого года была закрыта сделка по интеграции страховых бизнесов «Страхового дома ВСК» и финансовой группы «Сафмар» (БИН). В госреестре юридических лиц зафиксирован переход прав собственности на 100-процентную долю ООО «БИН Страхование» к САО «ВСК». Группа «Сафмар» приобрела 49% акций САО «ВСК».

БИН Страхование ООО «БИН Страхование» – универсальная, относительно небольшая по размеру сборов организация. В настоящее время компания прекратила ведение страховой деятельности. Сеть филиалов и офисов с октября 2016 года закрыта. Обслуживанием действующих договоров и урегулированием страховых случаев с июня 2016 года занимается САО «ВСК». В 2016 году общество заняло 77-е место в рэнкинге ведущих страховых компаний России и 30-е место в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. По итогам минувшего года основные сборы премий пришлись на страхование от несчастных случаев и болезней (37,59%), добровольное медицинское страхование (11,82%) и ОСАГО (9,25%). Головной офис компании находится в Москве.

