ООО «БИН Страхование» передаст страховой портфель по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) страховому акционерному обществу «ВСК», сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).
Решение о передаче страхового портфеля было принято в связи с добровольным отказом компании «БИН Страхование» от осуществления ОСАГО, отмечается в сообщении союза.
Напомним, в феврале Московская биржа зарегистрировала программу размещения облигаций САО «ВСК» на общую сумму 30 млрд рублей. Как сообщалось, деньги ВСК нужны для расширения бизнеса и приобретения других страховщиков.
Стратегия развития ВСК предусматривает расширение страхового сервиса и повышение конкурентоспособности.
Летом прошлого года была закрыта сделка по интеграции страховых бизнесов «Страхового дома ВСК» и финансовой группы «Сафмар» (БИН). В госреестре юридических лиц зафиксирован переход прав собственности на 100-процентную долю ООО «БИН Страхование» к САО «ВСК». Группа «Сафмар» приобрела 49% акций САО «ВСК».
ООО «БИН Страхование» – универсальная, относительно небольшая по размеру сборов организация. В настоящее время компания прекратила ведение страховой деятельности. Сеть филиалов и офисов с октября 2016 года закрыта. Обслуживанием действующих договоров и урегулированием страховых случаев с июня 2016 года занимается САО «ВСК». В 2016 году общество заняло 77-е место в рэнкинге ведущих страховых компаний России и 30-е место в сегменте страхования от несчастных случаев и болезней. По итогам минувшего года основные сборы премий пришлись на страхование от несчастных случаев и болезней (37,59%), добровольное медицинское страхование (11,82%) и ОСАГО (9,25%). Головной офис компании находится в Москве.
САО «ВСК» – крупная универсальная компания, занявшая восьмое место по сборам среди крупнейших российских страховщиков в 2016 году. Основные составляющие страхового портфеля по итогам минувшего года – автострахование (63,43%) и личное страхование, за исключением страхование жизни (16,62%). Компания является одним из ключевых игроков рынка ОСАГО – по итогам 2016 года занимает 4-е место с долей рынка 8,6%. Региональная сеть страховщика насчитывает более 400 филиалов и отделений на всей территории страны. Головной офис расположен в Москве. Компания является главным участником Группы «ВСК», предоставляющей страховые услуги для 14 млн граждан и 125 тыс. предприятий и организаций.