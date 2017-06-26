На торгах Московской биржи во вторник, 27 июня, цена акций АФК «Система» упала до 10,7 рубля за бумагу — это минимум с декабря 2014 года. К 11:56 мск стоимость бумаг поднялась до 11,9 рубля, падение по сравнению с ценой закрытия 26 июня — минус 7,7%.

Ранее стало известно о решении Арбитражного суда Башкирии наложить арест на принадлежащие АФК и «Система-инвест» 31,76% акций в уставном капитале МТС, 100% акций в уставном капитале «Медси» и 90,47% акций в уставном капитале БЭСК в обеспечение требований по иску «Роснефти» и «Башнефти». Иск к АФК «Система» и «Система-инвест» был подан в мае 2017 года.

С​уд по иску «Роснефти» арестовал почти 32%​ акций МТС​ Суд по иску «Роснефти» арестовал 31,76% акций мобильного оператора МТС, сообщили в пресс-службе АФК «Система» (владеет МТС).

«Теперь надежд на мирное урегулирование конфликта с «Роснефтью» практически не осталось. Сегодня начнутся слушания в суде в Уфе, будем следить за развитием событий. Не нужно ловить падающие ножи», — отметил начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер» Василий Копосов. Он добавил, что под риском теперь и акции МТС: постановление судебного пристава ограничивает право АФК «Система» на получение дивидендов по акциям телекоммуникационной компании. Акции МТС также реагируют на новости снижением — к 11:57 мск они торговались по цене 231 рубль за бумагу (минус 3,35% к вчерашней цене закрытия).

В ФГ БКС обращают внимание на то, что новости вокруг АФК «Система» негативно влияют на весь российский рынок. «Российский риск — под давлением. Арест акций МТС, БЭСК и «Медси» в рамках иска Роснефти к АФК «Система», слушания по которому начинаются сегодня, нивелирует позитив от плавно дорожающей нефти (Brent торгуется на уровне около 46 долларов за баррель)», — отметил аналитик ФГ БКС Марк Брэдфорд.