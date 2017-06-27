ЦБ установил официальные курсы валют на 28 июня. Курс доллара понизился на 11,71 копейки, составив 58,8843 рубля (59,0014 рубля на 27 июня). Курс евро уменьшился на 12,53 копейки до 65,9563 рубля (66,0816 рубля на 27 июня).

Восстановление российской валюты после провала предыдущей недели набирает обороты, отмечает аналитик TeleTrade Александр Егоров. Три сессии подряд рубль практически безостановочно растет и против доллара, и против евро, уточняет эксперт. По его словам, в паре с долларом важной реперной точкой является отметка 58,8.

«В случае закрепления ниже пара USD/RUB вернется в предыдущий торговый диапазон 57,3—58,85. Технический сигнал на пробой уровня, а также затратность удержания коротких позиций против рубля могут способствовать более активному восстановлению национальной валюты», — комментирует эксперт.

С технической точки зрения у рубля есть шансы на движение в сторону 56 за доллар, полагает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. Но пока более вероятным он считает постепенное возвращение к отметкам 58,15—58,25 к доллару.



Российская валюта относительно стабильна, считает аналитик Нордеа Банка Денис Давыдов. «Дальнейшие попытки нефти карабкаться вверх и фактор налогового периода наряду с окончанием квартала продолжают поддерживать рубль», — поясняет эксперт.

Он также указывает на снизившееся в последнее время давление в части геополитических рисков и восстановление умеренного оптимизма ко всем сырьевым валютам.

«Внешний фон пока складывается достаточно позитивно для рубля, и эти ожидания сохранятся, учитывая возможную встречу президентов России и США в начале июля», — согласен Люшин. По крайней мере, добавляет он, это будет подогревать рынок.

Давыдов видит USD/RUB краткосрочно в диапазоне 58,4—60.

