RAEX («Эксперт РА») пересмотрело рейтинг кредитоспособности Татсоцбанка в связи с изменением методологии и присвоило «ruBBB» (соответствует рейтингу «A(I)»по ранее применявшейся шкале). По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг «А(I)» со «стабильным» прогнозом.

Ключевыми факторами, позитивно влияющими на рейтинг, выступили высокая достаточность собственных средств и устойчивость капитала к обесценению активов. При этом собственники банка готовы в случае необходимости провести докапитализацию банка и не распределять дивиденды (в 2009-2016 годы не распределялись).

Агентство отмечает хорошие показатели рентабельности при стабильности составляющих финансового результата и высоком покрытии расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами. Относительно невысокая стоимость фондирования расчетными счетами ЮЛ является для банка конкурентным преимуществом и позволяет поддерживать высокие чистые процентные доходы и одновременно сохранять клиентскую базу в сегменте крупных корпоративных заемщиков.

Поддержку рейтингу оказывают хорошие конкурентные позиции в Республике Татарстан в части работы с предприятиями ОПК (преимущественно радиоэлектроники и приборостроения) как в активах, так и на РКО. Кроме того, положительно на рейтинг влияют приемлемая просроченная задолженность в сочетании с низкой долей ссуд III-V категорий качества в совокупном ссудном портфеле после крупной уступки прав требования материнской компании в декабре 2016 года (около 5% портфеля 1 декабря 2016 года).

Позитивными факторами для рейтинговой оценки являются хорошая сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном и долгосрочном горизонтах и поддержание существенного запаса ликвидности в течение последних 18 месяцев при возможности привлечения дополнительной ликвидности. Кроме этого, на рейтинг позитивно влияют высокое качество портфеля гарантий, низкий уровень принимаемых банком валютных рисков, и высокая информационная прозрачность (раскрыты все запрошенные агентством операции банка).

Основными факторами, оказывающими негативное влияние на рейтинговую оценку, являются недостаточно консервативная политика резервирования по ссудам и концентрация активов и выданных банком гарантий на компаниях, имеющих отдельные признаки экономической и(или) юридической аффилированности с собственниками банка.

Как и прежде, негативно на рейтинг влияют умеренно высокая концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска. Ограничивают рейтинг высокая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах и нестабильная динамика привлеченных средств клиентов. Кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется невысокой оборачиваемостью в отдельные периоды и низкой обеспеченностью.

Сдерживают рейтинг недостаточно широкая практика страхования залогового и собственного имущества банка и невозможность высоко оценить репутацию аудитора банка по РСБУ и МСФО.