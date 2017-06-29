Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличным исполнительным органом) столичных банков «ПСА Финанс Рус», «Кузнецкий Мост», «Современные Стандарты Бизнеса» и Нацинвестпромбанка. Сообщение об этом опубликовано на сайте регулятора в четверг, 29 июня.

Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП. Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».

Постановления в отношении руководителей «ПСА Финанса» (№ ТУ-45-ДЛ-17-5264/3120) и «Кузнецкого Моста» (№ ТУ-45-ДЛ-17-4451/3120) от 30 мая 2017 года и в отношении топ-представителя банка «Современные Стандарты Бизнеса» (№ ТУ-45-ДЛ-17-5505/3120) от 2 июня вступили в законную силу 20 июня, а постановление в отношении единоличного исполнительного органа Нацинвестпромбанка (№ ТУ-45-ДЛ-17-5609/3120) от 6 июня действует с 26 июня. Всем топ-менеджерам вынесено предупреждение.

Президентом — председателем правления банка «Кузнецкий Мост» является Егор Маркин. Должность предправления Нацинвестпромбанка занимает Людмила Мартынова, банка «Современные Стандарты Бизнеса» — Павел Кулешов. Во главе «ПСА Финанса» в настоящий момент находится врио председателя правления Изабель Доминик Бодри Бальбиани.



Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.