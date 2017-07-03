Численность безработных граждан России, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась за период с 21 по 28 июня на 1,1% и составила 821 139 человек. Об этом в понедельник сообщает Минтруд.

Годом ранее этот показатель составлял 977 069 человек, уточнили в министерстве.

За неделю снижение численности безработных граждан зафиксировано в 76 регионах, наиболее значительное — в Приморском крае, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Магаданской, Воронежской, Калужской, Сахалинской областях и Республике Саха (Якутия). При этом в шести регионах отмечен рост численности безработных граждан (наибольшее увеличение произошло в Севастополе и Ростовской области), а в Ингушетия, Чечне и Вологодской области число безработных не изменилось.

Согласно данным Росстат, в мае уровень безработицы в России составил 5,2%. 3,9 млн человек в возрасте 15—72 лет классифицировались как безработные в соответствии с методологией Международной организации труда. При этом в государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано 0,8 млн человек, из которых 0,7 млн получали пособие по безработице.