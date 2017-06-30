Межтопэнергобанк временно закрыл часть своих офисов, остальные отделения продолжают работать в консультационном режиме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Помимо этого, изменилась работа офисов в нескольких регионах России: до 12:00 по местному времени работают офисы в Нижнем Новгороде, Балашихе и Ивантеевке. До 13:00 по местному времени работают все офисы в Москве, Новосибирске, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Калуге, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Реутове, Рязани, Тамбове и Твери. До 15:00 по местному времени с клиентами работают офис на проспекте Ленина, 66 в Челябинске и офис в Белгороде. «Офисы в Самаре, Тюмени, Курске, в Жуковском на улице Дугина, 28/12, в Подольске в Парадном проезде, 2/7, операционная касса на Пятницком шоссе в Московской области работают в своем обычном режиме», — говорится в релизе.
Все перечисленные офисы на данный момент работают в консультационном режиме. «Клиенты могут обратиться для получения справок о состоянии счетов, операциях по счетам, выписок, а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе, для погашения кредитов», — заявили в банке.
Напомним, Межтопэнергобанк с пятницы был вынужден приостановить обслуживание клиентов, физлиц и юрлиц. «В настоящий момент наблюдаются технические сложности в работе программного обеспечения банка, что сказалось на возможности и оперативности проведения платежей. В связи с резко возросшим количеством обращений клиентов за получением своих средств в кассах, с которым программно-аппаратный комплекс фактически и физически не справляется, банк был вынужден сократить время обслуживания в ряде офисов», — рассказывали в пресс-службе Межтопэнергобанка.
Вечером 29 июня портал Банки.ру сообщил о том, что в Межтопэнергобанке наблюдаются задержки с совершением платежей. В кредитной организации подтвердили, что имеется задержка с проведением платежей коммунальных и других операторов, однако сообщили, что все офисы банка работают в обычном режиме, в них можно открыть любые банковские продукты.
Позже Межтопэнергобанк заявил о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности.Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере, отмечали в финучреждении.
Межтопэнергобанк заявил о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере, отметили в финучреждении.
ПАО «Межтопэнергобанк» — средний по размеру активов столичный банк, ключевыми владельцами которого являются его топ-менеджеры. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, операции с валютой и ценными бумагами. Ключевыми источниками финансирования выступают депозиты физических лиц (57,14%) и средства корпоративных клиентов (21,07%).
В настоящее время основными бенефициарами банка являются председатель правления, член совета директоров Юрий Шутов (24,97%), члены совета директоров Игорь Сулькис (19,73%) и Владимир Гребеньков (11,87%), Александр и Светлана Забелины (супруги, совместно — 5,61%), члены правления Марина Немцова (5,82%) и Константин Котельников (5,15%), Игорь Перминов (5,71%), Игорь Меньшенин (4,30%), председатель совета директоров Андрей Волынец (5,27%), члены правления Игорь Грабовой (4,13%) и Александр Астанков (3,23%), Елена Самошкина (1,41%), член совета директоров Вил Асирян (1,19%) и акционеры-миноритарии (1,61%). Стоит также отметить, что номинальным держателем некоторой части акций выступает сама кредитная организация.
По данным Банки.ру, на 1 июня 2017 года нетто-активы банка — 43,32 млрд рублей (107-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 6,71 млрд, кредитный портфель — 31,06 млрд, обязательства перед населением — 26,45 млрд.