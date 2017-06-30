Межтопэнергобанк временно закрыл часть своих офисов, остальные отделения продолжают работать в консультационном режиме, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Помимо этого, изменилась работа офисов в нескольких регионах России: до 12:00 по местному времени работают офисы в Нижнем Новгороде, Балашихе и Ивантеевке. До 13:00 по местному времени работают все офисы в Москве, Новосибирске, Бийске, Брянске, Владимире, Волжском, Калуге, Кемерове, Красноярске, Новокузнецке, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Реутове, Рязани, Тамбове и Твери. До 15:00 по местному времени с клиентами работают офис на проспекте Ленина, 66 в Челябинске и офис в Белгороде. «Офисы в Самаре, Тюмени, Курске, в Жуковском на улице Дугина, 28/12, в Подольске в Парадном проезде, 2/7, операционная касса на Пятницком шоссе в Московской области работают в своем обычном режиме», — говорится в релизе.

Все перечисленные офисы на данный момент работают в консультационном режиме. «Клиенты могут обратиться для получения справок о состоянии счетов, операциях по счетам, выписок, а также осуществить внутрибанковские безналичные переводы и совершить приходные операции, в том числе, для погашения кредитов», — заявили в банке.

Напомним, Межтопэнергобанк с пятницы был вынужден приостановить обслуживание клиентов, физлиц и юрлиц. «В настоящий момент наблюдаются технические сложности в работе программного обеспечения банка, что сказалось на возможности и оперативности проведения платежей. В связи с резко возросшим количеством обращений клиентов за получением своих средств в кассах, с которым программно-аппаратный комплекс фактически и физически не справляется, банк был вынужден сократить время обслуживания в ряде офисов», — рассказывали в пресс-службе Межтопэнергобанка.

Вечером 29 июня портал Банки.ру сообщил о том, что в Межтопэнергобанке наблюдаются задержки с совершением платежей. В кредитной организации подтвердили, что имеется задержка с проведением платежей коммунальных и других операторов, однако сообщили, что все офисы банка работают в обычном режиме, в них можно открыть любые банковские продукты.

Позже Межтопэнергобанк заявил о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности.Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере, отмечали в финучреждении.

В Межтопэнергобанке заявили о нехватке доступной ликвидности Межтопэнергобанк заявил о затруднениях при осуществлении расчетов в связи с нехваткой доступной ликвидности. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Финансовое состояние банка стало менее стабильным под влиянием ряда факторов, обусловленных негативной рыночной ситуацией, в частности, в строительной сфере, отметили в финучреждении.