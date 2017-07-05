Потребительские цены в России за период с 27 июня по 3 июля выросли на 0,4%. Такую оценку в среду публикует Росстат. До этого недельная инфляция в стране пять недель подряд держалась на уровне 0,1%.

Тарифы на коммунальные услуги за неделю увеличились на 2,3—4,1%, а плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов — на 2,9%.

«За прошедшую неделю сахар-песок стал дороже на 1,6%, рыба мороженая и печенье — на 0,2%. Одновременно цены на крупу гречневую снизились на 1,2%, яйца куриные — на 0,9%, маргарин — на 0,2%, — говорится в сообщении Росстата. — Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,7%, в том числе на капусту белокочанную — 4%, яблоки — 3,8%, морковь — 3,5%. В то же время огурцы подешевели на 6,1%, картофель — на 5,2%, помидоры — на 2,8%, лук — на 1,3%».

При этом цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за указанный период практически не изменились.

С начала июля, по оценке статистического ведомства, инфляция составила 0,3%, с начала года — 2,5%. В целом за июль 2016-го цены выросли на 0,5%, напомнили в Росстате.

Целевой показатель Центробанка по инфляции — 4% к концу 2017 года. По прогнозу МЭР, инфляция по итогам года составит 3,8%.