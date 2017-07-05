Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении проект федерального закона № 47538-6/10 «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части финансовых сделок). Поправки к законопроекту рассматривались комитетом во вторник, 4 июля.

Как отметил председатель комитета Павел Крашенинников, работа над поправками к законопроекту велась на протяжении пяти лет. В первом чтении проект был принят в 2012 году; ввиду масштабности изменений отдельные его положения в дальнейшем рассматривались Государственной думой в качестве самостоятельных законопроектов, большинство из которых уже приняты и введены в действие.

Поправки к законопроекту касаются положений ГК РФ по договору займа, кредитному договору, договору финансирования под уступку денежного требования, договору банковского вклада, банковского счета, положений о расчетах.

В частности, как рассказал Крашенинников, законопроект вводит дифференцированное регулирование займа в зависимости от субъектного состава и цели займа, устанавливая особую защиту интересов граждан. Станет возможным досрочный возврат гражданином суммы займа полностью или частично без согласия кредитора.

Закон о потребительском кредите будет иметь приоритет в регулировании для граждан. Проценты по договору займа по умолчанию будут равны ключевой ставке ЦБ. Проценты по договору займа или по договору кредита могут быть фиксированными или плавающими.

Ростовщические проценты в договорах с участием граждан могут быть уменьшены судом.

В случае предоставления кредита гражданину в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, действуют ограничения банковских комиссий, предусмотренных законом о потребительском кредите (займе).

Предусмотрено, что кредит может использоваться должником полностью или частично для исполнения обязательств по ранее предоставленному тем же кредитором кредиту. При этом предусмотрен механизм автоматического погашения предыдущего кредита без зачисления нового на счет заемщика.

Договор финансирования под уступку денежного требования более не охватывает собой все случаи возмездной уступки, проект допускает также иные договоры, содержащие условие об уступке денежных требований взамен предоставления финансирования стороне соглашения или третьему лицу. Это позволит развивать инструменты секьюритизации и иные аналогичные отношения.

Для случаев, когда факторинговые отношения осложнены элементами купли-продажи прав, займа или возмездного оказания услуг, предусмотрено применение правил о смешанных договорах.

Предусмотрен факторинг любой части денежного требования, любого денежного требования, уточнено понятие будущего требования.

Значительная часть изменений связана с договорами банковского счета, прежде всего с его видами. Вводятся такие виды договоров банковского счета, как договор банковского счета в драгоценных металлах, договор совместного банковского счета, публичного депозитного счета и другие.

Возможность заключения договора совместного счета предусмотрена между несколькими физическими лицами. Права на денежные средства, находящиеся на счете, считаются принадлежащими таким лицам в долях, определяемых пропорционально объему денежных средств, внесенных каждым из клиентов или третьими лицами в пользу каждого из клиентов (если соглашением между клиентами не предусмотрена непропорциональность). Новый договор совместного счета может быть удобен, к примеру, супругам и другим членам семьи, пояснил Крашенинников. Права супругов на денежные средства на таком счете относятся к общей собственности, если иное не предусмотрено брачным договором.

Законопроектом упорядочивается правовое регулирование банковских счетов, открытых на условиях использования электронных средств платежа, а также устанавливается дополнительная ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по банковскому счету. Теперь такие виды банковских услуг будут подробно урегулированы законом, что повысит их надежность, подчеркнул Крашенинников.

Допускается объединение счетов разных лиц в группу банковских счетов, при этом списание с таких счетов возможно по распоряжению одного клиента.

Уточнены правила о номинальных счетах опекунов и попечителей. При прекращении опеки или попечительства владелец номинального счета заменяется на другого владельца, который в установленном законом порядке назначен опекуном или попечителем бенефициара. При прекращении опеки или попечительства в случаях, предусмотренных законом, в том числе при достижении бенефициаром совершеннолетия, договор номинального счета прекращается, остаток денежных средств по заявлению бенефициара выдается ему или перечисляется на другой его банковский счет.

Определена принадлежность денежных средств, находящихся на счете эскроу. Права на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, принадлежат владельцу счета (депоненту) до даты возникновения оснований для передачи денежных средств бенефициару, а после указанной даты — бенефициару. Приостановление операций по счету эскроу, арест или списание денежных средств, находящихся на счете эскроу, по обязательствам депонента перед третьими лицами и по обязательствам бенефициара не допускается.

Для целей депонирования должником или иным лицом, указанным в законе (депонентом), денежных средств на депозите в случаях, когда такое депонирование предусмотрено законом, вводится конструкция договора публичного депозитного счета. Владельцем счета может быть нотариус, служба судебных приставов, суд и другие, названные в законе органы и лица. На денежные средства, находящиеся на публичном депозитном счете, не может быть обращено взыскание по долгам владельца счета, бенефициара или депонента.

Важными представляются положения законопроекта, конкретизирующие ответственность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежного поручения, прежде всего в виде уплаты процентов, отметили в думском комитете. «Предлагается ввести новые положения о расчетах поручениями о переводе без открытия банковского счета. Такие расчеты банк производит плательщику-гражданину предоставленными плательщиком денежными средствами на основании его распоряжения», — указано в сообщении думского комитета.

Предусмотрено, что при приеме к исполнению платежного поручения банк обязан удостовериться в праве плательщика распоряжаться денежными средствами, проверить соответствие платежного поручения установленным требованиям, проверить достаточность денежных средств для исполнения платежного поручения, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений, предусмотренные законом, банковскими правилами и договором. Банк-посредник и банк получателя средств отвечают перед плательщиком солидарно. Отвечает вместе с ними солидарно также банк плательщика, если такой банк осуществил выбор банка-посредника.

Параграф о расчетах по аккредитиву приведен в соответствие с унифицированными правилами и обычаями для документарных аккредитивов (публикация Международной торговой палаты № 600, 2007 год): предусмотрены правила о покрытых и непокрытых аккредитивах, подтвержденных аккредитивах, переводных (трансферабельных) аккредитивах, предусмотрена солидарная ответственность банка-эмитента и подтверждающего банка, принявших на себя обязательства по аккредитиву.

Совершенно новым для ГК станет предлагаемый законопроектом договор условного депонирования — эскроу. Это нововведение позволит создать востребованный на фондовом рынке, на рынке недвижимости и в других отношениях инструмент для расчета по сделкам. Механизм такого договора предусматривает, что депонент обязуется передать на депонирование эскроу-агенту имущество в целях исполнения обязательства депонента по его передаче другому лицу, в пользу которого осуществляется депонирование (бенефициару). Эскроу-агент, в свою очередь, обязуется обеспечить сохранность этого имущества и передать его бенефициару при возникновении указанных в договоре оснований. Срок действия договора эскроу не может превышать пять лет. Объектом депонирования могут быть наличные деньги, документарные ценные бумаги и документы, а также безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги.

Конкурсный управляющий не вправе распоряжаться депонированным имуществом должника, являющегося депонентом по договору условного депонирования (эскроу).

На имущество, переданное на депонирование эскроу-агенту, в том числе на денежные средства, находящиеся на счете эскроу, не может быть обращено взыскание по долгам эскроу-агента, депонента или бенефициара. Взыскание по долгам депонента может быть обращено на его права требования к эскроу-агенту. Взыскание по долгам бенефициара может быть обращено на его права требования к эскроу-агенту о передаче депонированного имущества.

Эти и другие изменения, предлагаемые законопроектом в сфере правового регулирования финансовых сделок, приблизят российскую практику к самым передовым международным нормам, подчеркивают депутаты.

Новые положения, в случае их принятия Госдумой, вступят в силу с 1 июня 2018 года. При этом они не будут распространяться на договоры, заключенные до этой даты.



«Нововведения расширят перечень предоставляемых финансовых услуг, сделают их более удобными и прозрачными, а также повысят надежность многих финансовых инструментов», — заявил Крашенинников.

