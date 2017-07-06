Намеченный на октябрь выпуск новых банкнот номиналами 200 и 2 тыс. рублей может привести к смене художественного оформления и технологии изготовления остальных купюр. Об этом рассказал в интервью «Российской газете» директор департамента наличного денежного обращения Банка России Александр Юров.

Он указал, что в обеих банкнотах будет использоваться стопроцентный хлопок, при этом бумажное полотно, которое предназначено для 200-рублевой банкноты, будет проходить дополнительную обработку — пропитку полимером, который укрепит ее структуру. Он пояснил, почему такая процедура предусмотрена только для 200-рублевой купюры: «Чем ниже номинал банкноты, тем чаще она используется в розничных платежах и переходит из рук в руки, и, соответственно, быстрее изнашивается». «Наша задача сейчас — сделать так, чтобы банкноты наиболее частого использования служили хотя бы в полтора раза дольше», — добавил он.

По словам Юрова, в будущем будут модернизированы и банкноты других номиналов. «Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в пять — семь лет. Такая замена в зависимости от применяемых защитных признаков может происходить как без изменения визуального образа банкноты, так и с частичной или полной переработкой художественного оформления», — сказал он.

Представить ЦБ не смог дать точный ответ на вопрос, будут ли впоследствии банкноты других денежных номиналов выглядеть иначе. «Разрабатываются новые способы защиты, новые элементы, которые проверяются при обработке банкнот, естественно, они и будут использоваться. Сохранят ли при этом банкноты свой сегодняшний вид или его потребуется менять — это решит совет директоров Банка России», — пояснил Юров.

Он уточнил, что решения по этим вопросам будут приниматься не раньше 2018 года. «Посмотрим, как себя проявит субстрат, который будет использован для 200-рублевой банкноты. Обращение этих банкнот покажет, что хорошо, а что, например, требует доработки. Возможно, эта технология будет использоваться и для других номиналов банкнот», — отметил директор департамента наличного денежного обращения ЦБ.

При этом, по его словам, уже решен вопрос с заменой на банкнотах эмблемы Банка России на Государственный герб РФ. «Да, начиная с банкнот в 200 и 2 тысячи рублей вместо эмблемы будет герб. Если вы обратили внимание, с прошлого года уже выпускаются в обращение монеты с гербом, и дальнейшие модификации банкнот будут только с ним», — рассказал он.

«Поскольку введение изображения герба влечет изменение дизайна банкнот, то рациональнее всего это будет осуществить при проведении плановой модернизации банкнот Банка России. Но те банкноты и монеты с изображением эмблемы Банка России, которые находятся в обращении сейчас, изыматься исключительно ради замены эмблемы на герб не будут», — уточнил Юров.



«В мировой практике в оформлении денежных знаков используются как гербы, так и эмблемы эмиссионных институтов. Когда появились первые российские деньги, не было закона о Государственном гербе Российской Федерации и его применении. Герб РФ появился на наших деньгах впервые к Олимпиаде в Сочи, после чего было принято решение использовать его в дальнейшем при проведении модификации и выпуске новых денежных знаков», — рассказал представитель ЦБ.