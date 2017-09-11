Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».

В августе 2017 года лучшим признан отзыв «Хулио, так долго?! (много букаф)», автору которого пришлось столкнуться с трудностями при оформлении ипотечной сделки в банке «Открытие».



«Всему отделению большущий минус, клиенты обслуживались долго (по 40—50 минут один человек), управляющая — ничего не хотела делать, даже организовывать работу сотрудников, что пришлось нам делать самостоятельно, за что огромное спасибо мировой женщине и риелтору, которая вопреки всему организовала сотрудников, и те смогли все сделать, хоть и с большими косяками. С меня в итоге списали 100 тысяч рублей, как непонятную комиссию, совершенно не предупредив. Если бы я знал о комиссии, то перевел бы деньги на другой счет другого банка. О комиссии я узнал только недавно, попросив выписку по счету, где и выяснилось, что была списана непонятная мне комиссия», — пишет автор отзыва.

Автор под ником hulio iglesias получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!

