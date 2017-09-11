Совкомбанк открыл новый офис в Калуге. Он расположен по адресу: ул. Кирова, д. 14, сообщили в пресс-службе финучреждения.

«В новом офисе банка физические лица могут подать заявку на кредит и получить карту рассрочки «Халва». В офисе работают два банкомата, в том числе банкомат с функцией cash-in», — отмечается в сообщении.

Режим работы отделения: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 17:00, в воскресенье — с 10:00 до 15:00.

Офис работает без перерыва на обед.