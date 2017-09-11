Совкомбанк открыл новый офис в Калуге. Он расположен по адресу: ул. Кирова, д. 14, сообщили в пресс-службе финучреждения.
«В новом офисе банка физические лица могут подать заявку на кредит и получить карту рассрочки «Халва». В офисе работают два банкомата, в том числе банкомат с функцией cash-in», — отмечается в сообщении.
Режим работы отделения: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 17:00, в воскресенье — с 10:00 до 15:00.
Офис работает без перерыва на обед.
ПАО «Совкомбанк» — крупный региональный финансовый институт с широкой сетью подразделений по России, крупнейший из зарегистрированных в Костромской области. Основные направления деятельности — обслуживание и кредитование частных клиентов, корпоративно-инвестиционный бизнес, операции с ценными бумагами. Основными источниками фондирования выступают вклады физических лиц и средства с межбанковского рынка.
Совкомбанк находится под контролем группы российских бизнесменов, в том числе ключевых членов руководства. Основными бенефициарами Совкомбанка являются его основатели братья Сергей и Дмитрий Хотимские (в совокупности 34,40% акций), Алексей Фисун (19,03%), Михаил Клюкин (11,32%), Наталья Захарова (7,41%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (6,68%), Фаина Балк (2,67%), Марина Яковлева (2,16%). Доли остальных акционеров не превышают 2%.
По данным Банки.ру, на 1 августа 2017 года нетто-активы банка — 618,78 млрд рублей (17-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 61,36 млрд, кредитный портфель — 148,42 млрд, обязательства перед населением — 261,66 млрд.