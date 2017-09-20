Собственник Бинбанка обратился в Банк России с просьбой рассмотреть возможность санации кредитной организации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), сообщили в пресс-службе регулятора.

«Собственник Бинбанка обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора. Мы примем решение по этому вопросу в ближайшее время», — сказали Банки.ру в пресс-службе.

Как отмечает корреспондент Банки.ру, в отделениях Бинбанка никакой паники среди клиентов нет.

О проблемах в Бинбанке заговорили на фоне событий вокруг банка «ФК Открытие», в отношении которого впоследствии была инициирована процедура санации. Бинбанк и «Открытие» входят в число банков так называемого «Московского кольца» — вместе с Московским Кредитным Банком и Промсвязьбанком. Все эти банки связаны между собой. Как пояснял Forbes, МКБ владеет пакетом в 10% акций Промсвязьбанка. Негосударственные пенсионные фонды «Сафмар» и «Доверие», принадлежащие семье совладельца Бинбанка Михаила Гуцериева, в сумме тоже владеют 10% акций Промсвязьбанка. Аналогичной долей в этом банке владеет НПФ «Будущее» Бориса Минца. Этому же НПФ принадлежат 4,1% акций банка «ФК Открытие». Кроме того, у этих банков существенные совместные инвестиции. Например, Бинбанк, Промсвязьбанк и контролирующий акционер МКБ — концерн «Россиум» владеют долями в девелоперской компании «ОПИН».



В середине августа о проблемах в данных банках сообщил директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал» Сергей Гаврилов. Так, в письме, разосланном клиентам компании, утверждалось, что ситуация вокруг этих банков может разрешиться уже этой осенью. Письмо вызвало большой резонанс и реакцию со стороны регуляторов. ЦБ, в частности, пригласил автора письма на беседу и инициировал проверку действий эксперта на предмет нарушения закона о рынке ценных бумаг и закона об инсайде, а Федеральная антимонопольная служба назвала его действия дискредитацией конкурентов и потребовала отозвать письмо.

Участники рынка поддержали действия ЦБ в ситуации с прогнозом «Альфа-Капитала» Топ-менеджеры российских инвестиционных компаний поддержали реакцию Банка России на письмо директора по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа-Капитал» Сергея Гаврилова для своих клиентов, в котором он предупредил о рисках для инвесторов, интересующихся бумагами «ФК Открытие», Промсвязьбанка, Бинбанка и Московского Кредитного Банка.



Значительные изменения в 2017 году претерпевал и сам Бинбанк. Так, в июле этого года газета «Ведомости» писала, что по рекомендации ЦБ совладелец банка Михаил Гуцериев начал предпринимать действия для установления контроля над кредитной организацией, запросив одобрения Федеральной антимонопольной службы (сейчас контрольная доля сосредоточена у его племянника Микаила Шишханова). Как объяснял в конце августа — вскоре после публикации письма аналитика «Альфа-Капитала» — глава группы «Сафмар» Авет Миракян в интервью Reuters, повышенное внимание акционера к банковскому дивизиону группы привлек увеличившийся масштаб операций после объединения Бинбанка с МДМ Банком, санации Рост Банка и присоединения нескольких других банков, которые вместе сформировали такой объем активов под управлением, что он стал «значимым» в составе группы. Все коммуникации с регулятором Бинбанк, по словам Миракяна, осуществлял через Гуцериева.

Бинбанк ставил стратегической целью избавление от проблемных активов. Так, с начала года банк продал таких активов на 10 млрд рублей. Тогда же Миракян заявил о возможной необходимости докапитализации Бинбанка в размере 15 млрд рублей до конца года.

В сентябре у банка сменился руководитель: Микаила Шишханова, который ушел с поста предправления в мае, заменил бывший глава Связного Банка Евгений Давыдович. Его кандидатуру одобрил ЦБ. «Мы понимали, что есть определенный конфликт интересов, определенная неэффективность из-за того, что управление осуществляется на уровне акционеров», — объяснял кадровые перестановки Миракян.

​Евгений Давыдович назначен предправления Бинбанка Председателем правления Бинбанка назначен экс-глава Связного Банка Евгений Давыдович, сообщила пресс-служба кредитной организации. Ранее его кандидатура была утверждена на совете директоров Бинбанка и направлена на согласование в Банк России.

«Данные публичной отчетности санируемого Бинбанком Рост Банка показывают, что вложения последнего в активы, приходящиеся на связанные стороны, выросли втрое за 2016 год — первое полугодие 2017-го», — отметил в беседе с порталом Банки.ру аналитик, пожелавший остаться неназванным.

По его мнению, операции Рост Банка фондировались за счет межбанковских кредитов от Бинбанка, то есть фактически средствами вкладчиков-физлиц. «На фоне усиления контроля за банками-санаторами и процессов по снижению вовлеченности банков в проекты собственников Банк России наверняка настаивал на увеличении капитализации Рост Банка под кредитование бизнеса акционеров или на выкупе значимой части таких кредитов на баланс Бинбанка, что требовало бы досоздания резервов, под которые также требуются дополнительные капитальные вливания. Причем объем таких вливаний, очевидно, должен быть кратно больше, чем заявленные банком публично 15 миллиардов рублей, — комментирует собеседник Банки.ру.

Гуцериев: «Шишханов 23 года сидел в Бинбанке — может, хватит?» Основатель и основной владелец промышленно-финансовой группы «Сафмар» Михаил Гуцериев в интервью «Ведомостям» объяснил причины ухода его племянника, совладельца Бинбанка Микаила Шишханов с поста председателя правления кредитной организации. По словам Гуцериева, Шишханов достаточно поработал в Бинбанке и ушел на повышение.

Проблемы у Бинбанка те же, что и у «Открытия», указывает еще один эксперт финансового рынка на условиях анонимности.

«Первая проблема в том, что там стройка с разных сторон. У них, конечно, не такой диверсифицированный холдинг, как у «Открытия», с точки зрения входящих в их группу компаний. У них все, что не финансовое, либо касается торговли, либо касается стройки. Понятно, что та часть строительных активов, которая кредитуется в банке, — там еще и проблема с залоговым обеспечением. То есть то же самое, что и у «Открытия», — считает собеседник портала.

«В принципе, при достаточном запасе ликвидности и подпитке из каких-то внешних ресурсов можно работать и существовать, что, собственно, Бинбанк долго делал, так как у них была подпитка из пенсионных фондов. Но, как и в «Открытии», она пропала, в привычном режиме невозможно работать», — рассуждает эксперт.

По его мнению, можно говорить, что фактически Бинбанк вкладывал пенсионные средства клиентов в свои проекты.

«Еще один риск, связанный с качеством активов, — это высокая концентрация корпоративного портфеля и, конечно, та же самая история с санациями. Не то чтобы они взяли на себя избыточный риск, связанный с «Ростом». Но санация «Траста» «Открытию» не очень помогла. Стоит отметить, что сейчас они сливают ипотечные портфели и хорошие активы», — подытожил он.