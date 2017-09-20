Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило четырем российским региональным банкам долгосрочные рейтинги дефолта эмитента: челябинскому Челиндбанку и казанскому банку «Аверс» — на уровне «BB-», владивостокскому Примсоцбанку и новосибирскому банку «Левобережный» — на уровне «B+». Прогноз по всем рейтингам — «стабильный». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении Fitch.

РДЭ банков обусловлены их самостоятельной кредитоспособностью, которая отражена в соответствующих рейтингах устойчивости. Рейтинги устойчивости, в свою очередь, отражают ограниченную клиентскую базу банков (хотя и значительную в масштабах их домашних регионов), ее существенную концентрацию как результат их относительно небольших размеров и достаточно высокорисковую операционную среду в РФ, следует из релиза. В то же время рейтинги учитывают в целом сильные финансовые показатели банков: достаточную капитализацию, приемлемое качество активов, хорошую прибыльность и комфортный уровень ликвидности.

Более высокие рейтинги Челиндбанка и «Аверса» связаны с их более высоким уровнем достаточности капитала, а также с более широкой клиентской базой Челиндбанка в домашнем регионе и более низким аппетитом к риску и уровнем обесцененных кредитов у «Аверса».

«Стабильный» прогноз по рейтингам отражает мнение Fitch о том, что в ближне- и среднесрочной перспективе банки будут в состоянии поддерживать свои показатели, несмотря на все еще скромный экономический рост в РФ и потенциальное уменьшение маржи из-за постепенного снижения ключевой ставки Банка России. Каждому из банков удалось поддерживать свой финансовый профиль в период экономического спада благодаря ограниченному аппетиту к риску и существенной прибыли до формирования резервов; кроме того, у них есть запасы капитала для поглощения потерь по кредитам. Также аналитики указывают на ограниченность рисков ликвидности по этим банкам с учетом стабильности их депозитной базы, существенного размера подушки ликвидности и незначительных потребностей в рефинансировании.



В числе прочего отмечается, что кредитные профили Примсоцбанка и «Левобережного» тесно взаимосвязаны ввиду общих владельцев и схожих бизнес-моделей банков, хотя трансакции между ними и взаимная передача рисков носят ограниченный характер.

