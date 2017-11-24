Московский Индустриальный Банк и Агентство ипотечного жилищного кредитования подписали договор о сотрудничестве по реализации банком программ ипотечного кредитования по стандартам АИЖК. Теперь клиенты могут подать заявку на оформление ипотечных кредитов АИЖК на готовое жилье, а также оформить целевой кредит под залог имеющейся квартиры, говорится в сообщении банка.
В МИнБанке напоминают, что по ипотеке АИЖК действует переменная ставка от 6,45%, а фиксированные ставки начинаются от 9,25%.
«Реализация ипотеки АИЖК для МИнБанка — это последовательный шаг в развитии этого приоритетного направления розничного бизнеса. Благодаря взаимодействию с АИЖК МИнБанк значительно расширил выбор ипотечных кредитов», — отмечается в релизе.
Ипотечные кредиты АИЖК выдаются во всех офисах Московского Индустриального Банка по всей России.
ПАО «Московский Индустриальный банк» — крупный универсальный столичный банк федерального уровня с широкой региональной сетью обслуживания и продаж. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов, работа на рынке ценных бумаг, в том числе в формате сделок РЕПО. Кроме того, банк стабильно финансирует проекты в сфере недвижимости (в том числе ряда крупных застройщиков), а также предоставляет полный спектр услуг частным лицам. Важнейший источник фондирования — средства населения.
Банк имеет сложную и размытую структуру собственности, которую до конца не раскрывает. На текущий момент основными акционерами являются президент кредитной организации Абубакар Арсамаков и члены его семьи (совокупно 12,42%), Олег Маклаков (8,71%), Арби Касумов (7,88%), Омар Абакаров (5,91%), гражданин Австрии Николай Харитонов (4,99%), Евгений Тимофеев (3,70%), Иса Исмаилов и Муса Окуев (совокупно 2,48%), Темур Анчабадзе (1,87%), Инесса Гешаева (4,10%), Махмуд Курбанов (2,36%), Евгений Тимофеев (3,7%), Абумуслим Алимуханов (1,77%), Валерий Котик (2,14%), Салис Каракотов (0,86%), Ольга Сидякова (1,23%), Ирина Иванова (1,21%). На акционеров-миноритариев приходится 17% акций общества. Абубакар Арсамаков является лицом, под значительным влиянием которого находится банк в соответствии с критериями, указанными в Международных стандартах финансовой отчетности (IАS) 28.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 273,25 млрд рублей (32-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,00 млрд, кредитный портфель — 198,48 млрд, обязательства перед населением — 184,67 млрд.