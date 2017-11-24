Московский Индустриальный Банк и Агентство ипотечного жилищного кредитования подписали договор о сотрудничестве по реализации банком программ ипотечного кредитования по стандартам АИЖК. Теперь клиенты могут подать заявку на оформление ипотечных кредитов АИЖК на готовое жилье, а также оформить целевой кредит под залог имеющейся квартиры, говорится в сообщении банка.

В МИнБанке напоминают, что по ипотеке АИЖК действует переменная ставка от 6,45%, а фиксированные ставки начинаются от 9,25%.

«Реализация ипотеки АИЖК для МИнБанка — это последовательный шаг в развитии этого приоритетного направления розничного бизнеса. Благодаря взаимодействию с АИЖК МИнБанк значительно расширил выбор ипотечных кредитов», — отмечается в релизе.



Ипотечные кредиты АИЖК выдаются во всех офисах Московского Индустриального Банка по всей России.

