Кредит на квартиру – один из способов решения жилищного вопроса. На Банки.ру размещено множество подобных предложений, позволяющих купить дом, землю, комнату, квартиру в кредит. С помощью системы поиска на Банки.ру посетители портала могут узнать, какие банки выдают кредиты на приобретение интересующего типа недвижимости в Москве или другом регионе, сравнить предложения по ценовым параметрам, условиям выдачи и погашения, воспользоваться ипотечным калькулятором, а также оформить заявку на кредит прямо на портале. На специализированном форуме Банки.ру можно пообщаться с людьми, уже оформившими квартиру в кредит, и услышать их советы, где лучше взять ипотеку.

В «Народном рейтинге» будущий заемщик найдет отзывы клиентов, которые уже взяли жилье под ипотеку в том или ином банке. Ознакомиться со списком застройщиков-партнеров и перечнем аккредитованных объектов недвижимости, а также с условиями предоставления можно, зайдя на официальный сайт кредитной организации. Здесь же размещена более подробная информация о том, как оформить документы, необходимые для подачи заявки на кредит.

Получение жилищного кредита обычно занимает от одного до нескольких месяцев: после принятия кредитной организацией положительного решения по заявке на кредит на жилье заемщику дается определенное время на поиск объекта недвижимости. Новые ипотечные программы некоторых банков предполагают снижение ставок для заемщиков, которые быстро находят подходящий объект и выходят на сделку в течение месяца.