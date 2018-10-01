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Ипотека в банках России

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  • ставка от 8,00%
  • до 100 000 000руб.
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Ипотека на вторичном рынке
Банк «ФК Открытие»
Крупная сумма кредита
  • ставка 8,70%
  • до 30 000 000руб.
  • до 30 лет
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Ипотека в новостройке
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Для заемщиков от 18 лет
  • ставка 8,70%
  • до 30 000 000руб.
  • до 30 лет
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Новинки ипотечных кредитов

Название, банк Мин. ставка Сумма, срок
от 8,99% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет 		Оставить заявку
8,70% до 30 000 000 ₽,
до 30 лет 		Оставить заявку
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Рефинансирование ипотеки 2018г.
Выбор банка, условий, страховка
> galochka777 пишет:
> я еще конечно ознакомлюсь с их условиями, но меня скорее больше не привлекает Сбербанк своей некомпетентностью.

Так десятки ...
Donz 910
Налоговый вычет после рефинансирования ипотеки
Возможно ли получить налоговый вычет после рефинансирования ипотеки в другом банке?
> sanya_butak пишет:
> «Дом.рф» оставили без вычета.
> Рефинансирование ипотеки через госкорпорацию не дает экономить НДФЛ.
> статья/bitrix/images/forum/smile/qr.gif...
sanya_butak 288
Снижение процентной ставки по ипотеке в ВТБ 24
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Сейчас позвонила узнать что там с моим заявлением на снижение ставки. Девушка ответила, что ничего не знает, никой информации по горячей линии предоставить...
Maliw87 1308
ВТБ и Маткапитал - помощь банку?
Оставим срок прежним - ведь нам выгодны "долгие" клиенты!
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> а в том, насколько Сбер прав в отказе мне в сокращении срока кредита при вложении средств маткапитала и какой порядок действий (кроме...
alexkil 13
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На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
об эксперте

В бэк-офисе Тинькофф Банка с 2007 года.

С 2003 по 2004 годы работал в контактном центре «Мегафон — Москва».

С 2004 по 2007 годы трудился в центре обслуживания клиентов «Билайн».

Опыт работы в области обслуживания клиентов составляет 11 лет.

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Здравствуйте, Эдуард. У меня очень необычный вопрос. Но очень важный для меня, буду благодарен любой помощи.

В 2018 году, с весны, у меня были очень тяжелые времена, приходилось много влезать в кредиты (даже в мфо). К осени ситуация стабилизировалась (больше она не повторится), и я бы хотел взять один большой кредит на погашение остальных, дабы снизить ежемесячную нагрузку. У меня полностью белая немаленькая зарплата, во всей моей огромной КИ нет ни одной просрочки (вернее, есть одна, и то я увидел ее случайно, когда просматривал отчеты, быть ее не должно, всегда все платил в срок, думаю ее допустили по ошибке банка). То есть, я являюсь благонадежным заемщиком (около 100 заемов (закрытых естественно), с оборотом (если так вообще можно сказать) в примерно полтора миллиона рублей, одна сомнительная просрочка за весь период), но я в трудной ситуации. Банки, видя, мою нагрузку (сейчас я плачу по кредитам примерно 70 с лишним тысяч при зарплате в 120 000 (плюс различные семейные денежные обязательства)) не одобряют ничего. Ни кредит, ни рефинансирование - ничего. Возможно, на них влияет то, что я занимал в мфо ну и количество кредитов естественно.

Так вот, я очень хотел бы снизить данную нагрузку, хотя бы до 30 тысяч в месяц. Для этого мне нужен кредит или рефинансирование, чтобы закрыть не очень выгодные займы и спокойно платить один большой кредит. Так как в банках мне отказывают, я вынужден искать совсем экзотические пути, например, писать напрямую в такие вот темы. Может быть повезет и кто-нибудь откликнется и повлияет на решение банка одобрить мне этот самый кредит, который спас бы меня, потому что психологически очень тяжело работать в таком режиме.

Спасибо за ваше время, буду рад любой помощи или совету.
Aleksei Kovalev 09.10.2018
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Ипотека в банках России

Кредит на квартиру – один из способов решения жилищного вопроса. На Банки.ру размещено множество подобных предложений, позволяющих купить дом, землю, комнату, квартиру в кредит. С помощью системы поиска на Банки.ру посетители портала могут узнать, какие банки выдают кредиты на приобретение интересующего типа недвижимости в Москве или другом регионе, сравнить предложения по ценовым параметрам, условиям выдачи и погашения, воспользоваться ипотечным калькулятором, а также оформить заявку на кредит прямо на портале. На специализированном форуме Банки.ру можно пообщаться с людьми, уже оформившими квартиру в кредит, и услышать их советы, где лучше взять ипотеку.

В «Народном рейтинге» будущий заемщик найдет отзывы клиентов, которые уже взяли жилье под ипотеку в том или ином банке. Ознакомиться со списком застройщиков-партнеров и перечнем аккредитованных объектов недвижимости, а также с условиями предоставления можно, зайдя на официальный сайт кредитной организации. Здесь же размещена более подробная информация о том, как оформить документы, необходимые для подачи заявки на кредит.

Получение жилищного кредита обычно занимает от одного до нескольких месяцев: после принятия кредитной организацией положительного решения по заявке на кредит на жилье заемщику дается определенное время на поиск объекта недвижимости. Новые ипотечные программы некоторых банков предполагают снижение ставок для заемщиков, которые быстро находят подходящий объект и выходят на сделку в течение месяца.

Ипотеку часто отождествляют с кредитом на покупку жилья, что не совсем корректно. Во-первых, ипотечные банки сегодня предоставляют ссуды не только на приобретение жилых объектов, но и на покупку коммерческой недвижимости, гаражей, машиномест и т. д. Во-вторых, ипотечный кредит подразумевает лишь предоставление заемных средств под залог недвижимости. Термин «ипотека» обозначает именно форму залога, при этом целью кредитования не обязательно является приобретение недвижимого имущества. Существуют так называемые нецелевые ипотечные кредиты, обеспечением по которым выступает имеющаяся в собственности заемщика недвижимость. Правда, проценты по ипотеке данного типа обычно существенно выше, чем по кредитам, целью которых является покупка недвижимости. Зачастую в качестве залога по жилищному кредиту выступает не приобретаемая квартира, а уже имеющаяся в собственности заемщика недвижимость. Такой способ обеспечения особенно распространен при покупке строящегося жилья, на которое еще не оформлено право собственности, либо если заемщик желает получить ипотечный кредит на долю квартиры или комнату. В случаях, когда стоимость закладываемой недвижимости заметно превышает цену приобретаемого жилья, клиент может взять ипотеку без первоначального взноса: банк полностью профинансирует покупку новой квартиры или дома. Самые выгодные условия, как правило, предлагаются в рамках совместных программ банков с застройщиками и девелоперами на покупку квартир с зарегистрированным правом собственности.

Не любой жилищный кредит является ипотекой: кредит на покупку жилья может выдаваться под иные виды обеспечения — не только под залог недвижимости, существуют даже необеспеченные жилищные кредиты.

Если вы решили купить в ипотеку квартиру, но пока не определились с банком и конкретной программой, мы рекомендуем вам воспользоваться нашим сервисом для подбора оптимального решения.

Для того чтобы подобрать тот продукт, который подойдет именно вам, необходимо внести основные его параметры в соответствующие поля формы. После получения результатов подбора, вы узнаете, где выгоднее взять кредит именно вам, по вашим конкретным запросам.

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