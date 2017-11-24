Абсолют Банк по итогам работы за девять месяцев 2017 года показал положительную динамику по основным финансовым показателям относительно аналогичного периода прошлого года.

Так, прибыль банка по МСФО за отчетный период превысила 2,3 млрд рублей. Чистый процентный доход увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года более чем на 20% и составил 6,5 млрд. Чистый комиссионный и торговый доход составил 1,9 млрд рублей (по итогам девяти месяцев 2016 года этот показатель был равен 0,8 млрд).

Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,3 млрд рублей.



Чистая процентная маржа банка (NIM) увеличилась до 3,3%, что на 0,4 п. п. больше маржи за девять месяцев 2016-го. Рентабельность капитала (ROE) выросла до 10,2%.