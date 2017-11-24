Абсолют Банк по итогам работы за девять месяцев 2017 года показал положительную динамику по основным финансовым показателям относительно аналогичного периода прошлого года.
Так, прибыль банка по МСФО за отчетный период превысила 2,3 млрд рублей. Чистый процентный доход увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2016 года более чем на 20% и составил 6,5 млрд. Чистый комиссионный и торговый доход составил 1,9 млрд рублей (по итогам девяти месяцев 2016 года этот показатель был равен 0,8 млрд).
Объем выдачи ипотечных кредитов увеличился на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 17,3 млрд рублей.
Чистая процентная маржа банка (NIM) увеличилась до 3,3%, что на 0,4 п. п. больше маржи за девять месяцев 2016-го. Рентабельность капитала (ROE) выросла до 10,2%.
ПАО «АКБ «Абсолют Банк» — крупный коммерческий фининститут, дочерняя организация негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». До мая 2013 года банк принадлежал бельгийской группе KBC, которая продала его структурам НПФ за 300 млн евро. Приоритетными направлениями деятельности банка являются обслуживание корпоративных клиентов и среднего бизнеса, развитие розничного направления с фокусом на ипотечное кредитование и развитие бизнеса по обслуживанию состоятельных клиентов. В апреле 2014 года завершилась сделка по присоединению «КИТ Финанса» к Абсолют Банку, начавшаяся осенью 2013 года. С декабря 2015 года занимается финансовым оздоровлением ПАО «Балтинвестбанк».
На текущий момент структуры НПФ «Благосостояние» контролируют около 87,45% в Абсолют Банке через ПАО «Объединенные кредитные системы» и АО «УК ТФГ» Д. У. ЗПИФ смешанных инвестиций «Спектр», Галине Поспеховой принадлежит 5,45%, ПАО «РГС Банк» — 1,54%, акционерам-миноритариям — 5,54%.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 254,90 млрд рублей (36-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 27,62 млрд, кредитный портфель — 127,32 млрд, обязательства перед населением — 81,07 млрд.