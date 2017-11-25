Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Документом вносятся изменения в закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», направленные на регулирование выпуска и обращения электронных закладных.



В соответствии с законом закладная является именной документарной ценной бумагой (документарная закладная) или бездокументарной ценной бумагой, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, который хранится в депозитарии, в соответствии с требованиями закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (электронная закладная).

ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» дополняется новыми положениями, касающимися изменения условий документарной закладной, ее обездвижения, хранения электронной закладной, выдачи электронной закладной, внесения в нее изменений и передачи на хранение в другой депозитарий. Уточняются требования к закладным и положения, касающиеся регистрационной записи об ипотеке, обеспечения сохранности заложенного имущества, передачи прав на закладную, залога закладной и обращения взыскания на заложенное имущество.

Учет и переход прав на обездвиженную документарную закладную и электронную закладную, а также взаимодействие между депозитариями осуществляются по правилам, установленным для бездокументарных ценных бумаг законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, если иное не предусмотрено названным федеральным законом. Информационное взаимодействие органа регистрации прав и депозитария, осуществляющего хранение электронной закладной или обездвиженной документарной закладной, осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Предусматриваются возможность заполнения формы электронной закладной на едином портале государственных и муниципальных услуг, или на официальном сайте органа регистрации прав в Интернете, или с использованием иных информационных технологий взаимодействия с органами регистрации, а также возможность подачи заявления о выдаче электронной закладной и направления электронной закладной нотариусом.

Кроме того, устанавливаются особенности выдачи электронной закладной с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. Возможность выдачи электронной закладной с использованием названных систем и представления документов в орган регистрации прав кредитной организацией, являющейся залогодержателем, должна быть предусмотрена договором об ипотеке или договором, обязательство по которому обеспечено ипотекой в силу закона.

Электронная закладная считается выданной ее первоначальному владельцу с момента внесения депозитарием, осуществляющим учет и переход прав на нее, записи по счету депо такого владельца или иного лица, осуществляющего права по электронной закладной.

Предусматривается возможность выдачи в установленном порядке электронной закладной взамен документарной закладной, которая должна быть представлена в орган регистрации прав до подачи заявления о выдаче электронной закладной. Выдача документарной закладной взамен электронной закладной не допускается. Помимо прочего, устанавливается, что орган регистрации прав предоставляет по запросу информацию о депозитарии, который осуществляет хранение электронной закладной.

При погашении регистрационной записи об ипотеке обращение с заявлением об аннулировании электронной закладной не требуется.