АктивКапитал Банк 1 декабря открыл два новых офиса — в Москве и Бугуруслане, говорится в сообщении кредитной организации. ОО «Бугурусланский» находится по адресу: Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 84 / ул. Коммунистическая, д. 11. Новое московское отделение «Большая Бронная» располагается по адресу: Москва, ул. Большая Бронная, д. 7.



В дополнительном офисе «Большая Бронная» предоставляются следующие услуги: открытие и ведение счетов юридических лиц, привлечение денежных средств юридических лиц на депозиты, открытие и ведение текущих счетов физических лиц, денежные переводы и валютно-обменные операции.

Операционный офис в Бугуруслане также оказывает широкий спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, отмечается в сообщении банка.

Часы работы ДО «Большая Бронная»: с понедельника по пятницу — с 9:30 до 17:30.

Часы работы ОО «Бугурусланский»: с юридическими лицами — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 (операционное время — с 9:00 до 16:00) и в пятницу с 8:30 до 16:30 (опервремя — с 9:00 до 15:00) с перерывом с 12:30 до 13:18; с физлицами — с понедельника по пятницу — с 8:30 до 20:00 (опервремя — с 9:00 до 19:00) и в субботу — с 8:30 до 14:30 (опервремя — с 9:00 до 14:00), без перерыва на обед.