АктивКапитал Банк 1 декабря открыл два новых офиса — в Москве и Бугуруслане, говорится в сообщении кредитной организации. ОО «Бугурусланский» находится по адресу: Бугуруслан, ул. Фрунзе, д. 84 / ул. Коммунистическая, д. 11. Новое московское отделение «Большая Бронная» располагается по адресу: Москва, ул. Большая Бронная, д. 7.
В дополнительном офисе «Большая Бронная» предоставляются следующие услуги: открытие и ведение счетов юридических лиц, привлечение денежных средств юридических лиц на депозиты, открытие и ведение текущих счетов физических лиц, денежные переводы и валютно-обменные операции.
Операционный офис в Бугуруслане также оказывает широкий спектр финансовых услуг для корпоративных и частных клиентов, отмечается в сообщении банка.
Часы работы ДО «Большая Бронная»: с понедельника по пятницу — с 9:30 до 17:30.
Часы работы ОО «Бугурусланский»: с юридическими лицами — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30 (операционное время — с 9:00 до 16:00) и в пятницу с 8:30 до 16:30 (опервремя — с 9:00 до 15:00) с перерывом с 12:30 до 13:18; с физлицами — с понедельника по пятницу — с 8:30 до 20:00 (опервремя — с 9:00 до 19:00) и в субботу — с 8:30 до 14:30 (опервремя — с 9:00 до 14:00), без перерыва на обед.
ПАО «АК Банк» — крупный по размеру активов региональный банк, учрежденный в Самаре в 1994 году. На данный момент сосредоточен на кредитовании преимущественно коммерческих предприятий, развивает и «розницу» — вклады населения формируют значительную часть ресурсов.
На январь 2017 года, согласно раскрываемым данным, акционерами банка выступают председатель правления, член совета директоров Григорий Оганесян (58,31% — напрямую и через ООО «Лира»), его мать Галина Оганесян (4,03%) и супруга Татьяна Оганесян (3,46%), председатель совета директоров банка Алексей Леушкин (20,19%), Надежда Кузьмина (10,81% через ООО «Волга») и Максим Комаревцев (3,21% через АО «Акварель»).
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 32,21 млрд рублей (126-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 4,65 млрд, кредитный портфель — 22,72 млрд, обязательства перед населением — 23,02 млрд.