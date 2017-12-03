«Лаборатория Касперского» ожидает, что в этом году соберет информацию о более чем 90 млн вредоносных программ, заявил основатель и глава компании Евгений Касперский.

«Двадцать лет тому назад, когда я основал компанию в 1997 году, в тому году мы зафиксировали около 500 вредоносных программ. Через десять лет, в 2007 году, в нашей коллекции было более двух миллионов вирусов. В этом году мы ожидаем, что будет более 90 миллионов вредоносных программ, приложений, скриптов, документов и так далее. 90 миллионов в течение года», — заявил Касперский, выступая на Всемирной конференции по Интернету.

Он рассказал, что в настоящее время в вирусной базе компании более 500 млн уникальных файлов.

«Это большие данные. Каждый день мы собираем более 300 тысяч новых вредоносных программ. Я думаю, что во время этой конференции будет около одного миллиона новых компьютерные вирусов. Это масштаб проблемы. К сожалению, это глобальная, масштабная проблема», — добавил он.