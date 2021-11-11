Тарифы на домашний Интернет, телевидение и другие услуги проводной связи в 2022 году могут вырасти на 10%, пишут «Известия». Об этом свидетельствуют подсчеты агентства TelecomDaily по результатам опроса топ-менеджеров крупных компаний связи. Расчеты не касаются мобильной связи. О готовности поднять в 2022 году тарифы заявили 78% респондентов, 48% опрошенных не исключают увеличения цен на 10% и больше. О возможном росте тарифов на более «вегетарианские» 3–9% заявили в 32% компаний.

Кроме инфляции, рост цен объясняется необходимостью исполнять требования «закона Яровой» по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам, отметил глава TelecomDaily Денис Кусков. Однако тарифы на домашний Интернет и ТВ будут расти медленнее, чем в 2020 и 2021 годах, считает он. Можно сделать вывод, что в 2022 году темпы роста тарифов снизятся по сравнению с 2020 и 2021 годами на 2–5 п. п., пояснил Кусков. По его мнению, рост цен может привести к массовому оттоку абонентов у тех или иных операторов и их переподключению конкурентами, клиентам надо дать передышку.

С одной стороны, повышать тарифы компании вынуждают инфляция, рост цен на оборудование, увеличение арендной платы, сохраняется влияние «закона Яровой», отметил гендиректор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов. В «ВымпелКоме» согласны, что темпы роста тарифов снижаются. Это происходит за счет выравнивания среднего ежемесячного платежа действующих и новых абонентов в последние два-три года. У операторов сохранилась небольшая доля абонентов, которых может затрагивать повышение цен. В то же время инвестиции в развитие, модернизацию и поддержку сети будут стимулировать рост тарифов, отмечают в «ВымпелКоме».

В пресс-службе ФАС отметили, что в настоящее время у нее отсутствует информация о росте тарифов на услуги связи по фиксированной технологии, а также информация о наличии предпосылок для такого роста. В РФ ежемесячная плата за фиксированный Интернет в среднем составляет 400–450 рублей, так что ее повышение на 10% вряд ли станет серьезной дополнительной нагрузкой для пользователей, считает аналитик iKS-Cosulting Максим Савватин.