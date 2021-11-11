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СМИ: сотовые операторы готовят повышение цен на 8—10%

17.12.2021 08:08
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Источник
Banki.ru

Тарифы на сотовую связь в России в начале 2022 года могут вырасти на 8—10%, пишут «Известия», ссылаясь на два источника, знакомых с менеджерами операторов мобильной связи. По данным Mobile Research Group, в 2020 году рост цен на сотовую связь в РФ составил 10%. Но в 2021-м тарифы практически не менялись, лишь в ноябре по сравнению с октябрем они выросли на 1,6%, свидетельствуют данные Росстата. По мнению руководителя проекта Content-Review Сергея Половникова, многие ранее бесплатные сервисы, например доступ к онлайн-кинотеатрам, стали платными, а некоторые операторы, не повышая цен, сократили объемы пакетов предоставляемых абонентам услуг, минут и мегабайтов. Также в этом году наблюдалась фактическая отмена безлимитных интернет-тарифов и опций, отметил Половников.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что повышать тарифы напрямую операторам в последние годы становится труднее — ситуацию на рынке стала пристально отслеживать ФАС. По словам Половникова, существуют как экономические, так и регуляторные предпосылки для роста расходов операторов на фоне снижения их доходов — компаниям приходится это компенсировать, увеличивая тарифы. Например, компании обязаны выполнять требования «закона Яровой» по хранению голосового и интернет-трафика абонентов, а создание и эксплуатация хранилищ данных требуют существенных затрат. Также операторы готовятся к введению бесплатного доступа к социально значимым ресурсам, что может привести к выпадению части доходов от мобильного доступа, пояснил эксперт.

«ВымпелКом» (мобильный бренд «Билайн»), «МегаФон», МТС и Tele2 отключили опцию безлимитного Интернета для новых абонентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах операторов связи. В компаниях уточнили, что такая опция не распространяется на действующих абонентов актуальных тарифов.

 30.11.2021 14:04

Один из собеседников на сотовом рынке связывает готовящееся повышение тарифов с ростом затрат. По его словам, к этому привел «аномально высокий рост потребления мобильного Интернета из-за пандемии», увеличивший издержки операторов на обслуживание сетей связи. Огромный рост трафика — на 80—100% за два года — требует больших вложений в модернизацию сети и оборудования, уточнил источник издания.

Также среди причин — увеличивающийся спрос на современные технологии, необходимость больших инвестиций в их развитие, правовые изменения в отрасли и общая экономическая ситуация.

Как отметил представитель «МегаФона», стоимость услуг связи формируется в зависимости от множества факторов, включая экономическую ситуацию, конкурентную среду, уровень спроса и потребности клиентов. Сейчас оператор не планирует менять текущие условия для абонентов. В остальных компаниях не стали комментировать возможное изменение тарифов. В Минцифры напомнили, что готовят первый пакет мер поддержки телекоммуникационной отрасли, так как операторы находятся в тяжелых условиях, трафик растет, количество новых абонентов резко не увеличивается.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России сообщили, что в настоящее время не располагают подтверждением экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи, пишет ТАСС. При поступлении жалоб либо при обнаружении в открытом доступе информации о повышении тарифов служба проводит анализ экономической обоснованности повышения и принимает меры антимонопольного реагирования, добавили в ведомстве. В ФАС также отметили, что служба проводит анализ информации, ранее опубликованной информационно-аналитическим агентством TelecomDaily, о возможном повышении тарифов на проводной Интернет и телевидение, но на данный момент подсчеты агентства не подтвердились. По результатам анализа ведомство сможет принять соответствующие меры реагирования, пояснили в ФАС.

11.11.2021 08:28

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