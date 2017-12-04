ЦБ: банк мог проводить сделки, направленные на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Европейский Стандарт» (регистрационный номер 3200, г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.

Как отметили в ЦБ, бизнес банка был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Центробанк.

«В ноябре текущего года в ходе инспекционной проверки Банка России установлен факт хищения из кассы банка денежных средств на крупную сумму. В результате доформирования необходимых резервов на возможные потери под фактически отсутствующие активы произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации, что привело к возникновению в ее деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — пояснили в пресс-службе.



Банк России неоднократно применял в отношении «Евростандарта» меры надзорного реагирования, включая ограничение на привлечение вкладов населения.

«В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства и собственников, выражавшиеся в проведении сделок, направленных на вывод ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков, а также в противодействии проведению представителями Банка России инспекционной проверки, в том числе путем воспрепятствования доступу в кассовые помещения», — сказали в ЦБ.

КБ «Европейский Стандарт» — участник системы страхования вкладов.